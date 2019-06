Boeing 737 MAX se do provozu jen tak nevrátí, má další problém

Federální úřad pro letectví (FAA) odhalil další potenciálně rizikovou chybu letadel Boeing 737 MAX, kterou musí výrobce napravit. Bude tak trvat ještě několik týdnů, než se rozhodne, jestli se letadla mohou vrátit do provozu.

Riziko bylo odhaleno během simulačního testu minulý týden a ještě není jisté, zda lze problém vyřešit aktualizací softwaru, anebo bude potřeba složitějších oprav hardwaru. O problému informovala agentura Reuters.

Boeing 737 MAX byl celosvětově odstaven v březnu kvůli dvěma haváriím během pěti měsíců. Od té doby společnost Boeing pracuje na tom, aby dostala své nejprodávanější letadlo zpět do leteckého provozu.

V květnu FAA prohlásila, že by o tom mohla rozhodnout už koncem června. Vzhledem ke zjištění nové chyby ale Boeing v červnu nemůže provést certifikační zkušební let. Ten by v nejlepším případě mohl proběhnout 8. července. FAA ale bude nejméně další dva až tři týdny přezkoumávat výsledky, než rozhodne, jestli se 737 MAX vrátí do vzduchu.

