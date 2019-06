Rusnok po pauze předpokládá pohyb sazeb nahoru (Tematické analýzy)

Bankovní rada dnes ponechala úrokové sazby beze změny. Shodlo se na tom šest ze sedmi jejích členů. Jeden pak hlasoval pro zvýšení o čtvrt procentního bodu. Rizika prognózy byla vyhodnocena jako vyrovnaná. Celkově se nám vyznění tiskové konference zdálo mírně jestřábí a koruna po něm dokonce o něco posílila. Nejdůležitější podle nás dnes bylo sdělení, že po pauze ČNB očekává pohyb sazeb směrem nahoru. Na druhé straně guvernér v případě nepříznivého vývoje nevyloučil ani snižování sazeb. My se stále domníváme, že ještě k jednomu zvýšení sazeb by ve druhé polovině letošního roku mohlo dojít.

Bankovní rada se dnes v poměru šest ku jedné shodla, že úrokové sazby zůstanou beze změny. Jeden hlas se vyslovil pro jejich zvýšení. Nebyl zveřejněn nový výhled pro ekonomiku, a proto guvernér Rusnok hodnotil rizika té květnové. Ta podle bankovní rady byla vyrovnaná. Domácí ekonomika se vyvíjí víceméně v souladu s prognózou. Nejistoty stále panují ohledně protektionistických opatření ve světovém obchodě a ekonomiky eurozóny. Ty by mohly působit protiinflačně. Na druhé straně však vidíme kurz koruny, který stále zaostává za prognózou centrální banky.

Zasedání probíhalo na pozadí změny směru měnové politiky v USA a dalším náznak uvolňování v eurozóně. Guvernér Rusnok však řekl, že po pauze by další pohyb sazeb měl být spíše směrem nahoru. Tato pauza by podle něj klidně mohla trvat až do poloviny roku 2020. Nicméně v případě zhoršení podmínek by nakonec mohlo dojít i ke snížení sazeb. Celkově se nám však Rusnokovo vystoupení zdálo mírně jestřábí.

Předpokládáme, že ČNB sazby ještě jednou letos zvýší, i když zpomalující ekonomika podle nás nezaslouží. V tuto chvíli však vidíme pro svou prognózu velká rizika. Tím největším je v současnosti posilující koruna, která by ČNB mohla pomoci utáhnout měnové podmínky. Dalším rizikem je situace v zahraničí. Německý průmysl stále není ve formě a hrozí, že slabší německá produkce se projeví i na českém hospodářství.