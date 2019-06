Teploty stoupají, sazby zůstávají stejné (Komentář)

Bankovní rada se na dnešním zasedání bez překvapení rozhodla pro zachování úrokových sazeb beze změny. Repo sazba tak zůstává beze změny na 2,0 %. Situace v globální ekonomice je velmi nejistá. Americká centrální banka se podle všeho již chystá dokonce otočit kormidlem a sazby pravděpodobně začne snižovat. To se podle nás v Česku zatím nechystá. Domácí ekonomice se daří dobře a inflace se drží blízko horní hranice tolerančního pásma centrální banky. Kurz koruny sice v poslední době posílil, ale nejedná se o zisky, které by ČNB měly trápit. Naopak ještě zaostávají za prognózou centrální banky. Nebýt nejistot z venku české sazby by pravděpodobně již byly výše. Očekáváme, že dnešní tisková konference se bude nést spíše v holubičím duchu, kdy se bude zdůrazňovat křehká situace globální ekonomiky. Koruna by ještě dnes mohla umazat část svých zisků.