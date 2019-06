Čína a Írán: Proč by se investoři měli připravit na bouřlivé léto

Léto je pro trhy obvykle klidnějším obdobím. Letos by to mohlo být jinak. Setkání amerického a čínského prezidenta na summitu G20 v Ósace je napjatě očekávanou událostí a pokud skončí zklamáním, mohou se investoři pravděpodobně připravit na těžké prázdninové měsíce, říká Sandy Villere, správce portfolia ze společnosti Villere & Co. Pak bude totiž konečně jasné, že obchodní válka potrvá déle, než se dalo původně tušit.

„S více než 50% pravděpodobností nyní očekáváme, že schůzka skončí příměřím a obnovením obchodních jednání,“ uvedl v komentáři po Trumpově pozitivním tweetu z minulého týdne hlavní analytik Danske Bank Allan von Mehren, kterého citoval web MarketWatch. Trump minulý týden zatweetoval, že si se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem dobře popovídal po telefonu a že by chtěl společnou schůzku v Japonsku protáhnout.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.