Schodek Itálie by letos mohl skončit na 2 %

Claudio Borghi, šéf komise dolní komory pro rozpočet, ekonomiku a plánování, řekl, že schodek bude letos asi 2 % HDP, tedy méně, než se původně předpokládalo.

Pokud se Evropská unie „bude dívat na čísla tak, jak jsou, dojde k tomu, že schodek je mnohem nižší, než jaké byly obavy, a jeden z nejnižších v Evropě,“ řekl Borghi v úterním rozhovoru pro Bloomberg TV. Jeho komentář se shodoval se slovy ministra financí Giovanniho Tria, který ten den poznamenal, že je „optimistický“, že se kritiku EU podaří zvrátit.

„Daří se nám mnohem lépe, než se odhadovalo, protože vybíráme mnohem více na daních a utrácíme méně“, než se čekalo na důchodech a dávkách pro chudé, uvedl Borghi, blízký spojenec lídra Ligy Mattea Salviniho a jeden z předních skeptiků populistické koalice.

Itálie a EU jsou ve sporu ohledně fiskálních cílů od té doby, co se populistická vláda chopila moci. Řím tvrdí, že potřebuje snižovat svůj deficit pomalu, a vyhnout se poškození ekonomiky. Brusel prý naopak vyžaduje svižnou akci ke snížení dluhové zátěže této země, která je po Řecku druhé největší v eurozóně.

Giovanni Tria, který usiluje o to, vyhnout se kvůli letošnímu rozpočtu trestu Evropské unie, řekl, že nevidí „překážky k dohodě“. „Itálie v podstatě splňuje evropská fiskální pravidla,“ dodal Tria. „Do budoucna je myšlenkou udržet schodek nízký a pokračovat ve snaze snižovat dluh.“ Tento měsíc jak Tria, tak Conte řekli, že 2,1% cíl schodku je pro letošek dosažitelný díky nižším výdajům a vyšším výnosům, než se čekalo.

Itálie získala další týden navíc na to, aby si dala svoje věci do pořádku a vyhnula se proceduře Evropské unie, uvedl anonymně evropský úředník. Také varoval, že to, co Itálie doposud navrhla, nestačí na to, aby Brusel s takzvanou procedurou nadměrného schodku nezačal.

Z posledního zasedání Evropské komise 5. června vyplývá, že italská vláda má 3 až 6 měsíců na to, aby ukázala, že je odhodlaná svůj obrovský dluh snížit. Toto období započne, jakmile dají ministři financí eurozóny zelenou k tomu, aby se zavedla tvrdší opatření vůči italským financím. K tomu by mohlo dojít už 9. července, kdy se ministři sejdou v Bruselu.

Komisař pro ekonomiku Pierre Moscovici také poznamenal, že italský rozpočtový plán na rok 2020, který musí být zaslán Evropské komisi k analýze v polovině října, bude důležitý pro přezkoumání toho, zda Řím skutečně spěje ke snižování dluhu. Co se ale bude dít od listopadu, není jisté, protože koncem října skončí pětiletý mandát Evropské komise.

Zdroj: Bloomberg, CNBC