Bude mít 240 tisíc akcionářů Harvardu listinné akcie, navíc několika společností?

Zítra 27. června se vlastně již tradičně v Hotelu Olšanka na Praze 3 uskuteční od 9 hodin valná hromada Harvardského průmyslového holdingu v likvidaci (HPH), tedy společnosti, která původně v roce 1996 vznikla sloučením Harvardských investičních fondů a Sklo Unionu. Po loňském výrazném navýšení základního jmění, a tedy pro většinu zejména drobných akcionářů výrazném ředění podílů, přichází na řadu další dějství více než 20 let trvající stále neukončené likvidace.

Zmiňované navýšení základního jmění HPH ze zhruba 16,5 mil. akcií na 41,5 mil. akcií dle všeho velmi zásadním způsobem změnilo akcionářskou strukturu společnosti. Konkrétnější údaje mohou vyplynout na zítřejší valné hromadě, již nyní je však jasno o dvou kvalifikovaných a tedy více než procentních akcionářích.

Listinné akcie místo dematerializovaných?

Zvýšení základního jmění vyústilo v situaci, že společnost má vydány dva druhy akcií. K dematerializovaným zaevidovaným od dob vzniku společnosti v kupónové privatizaci a vedeným v Centrálním depozitáři, přibyly listinné akcie ze zvýšení základního jmění. Akcionáři by na čtvrteční valné hromadě měli rozhodnout, zda zmiňované původní dematerializované akcie budou přeměněny na listinné. S návrhem přišel akcionář Martin Burda, který zažádal o zařazení příslušného bodu na jednání valné hromady. Učinil tak coby kvalifikovaný akcionář, resp. jeho žádost poodkryla, že je vlastníkem více než 5 % podílu ve společnosti. Jinými slovy drží minimálně 2,073 mil. akcií HPH.

Představenstvo společnosti zaujalo k návrhu akcionáře neutrální postoj. Nechává zkrátka rozhodnutí na akcionářích. Připomenout v té souvislosti nicméně lze, že HPH má stále na zhruba 240 tisíc akcionářů s dematerializovanými akciemi. Administrativní stránka přeměny akcií na listinné, a tedy i jejich předání akcionářům, se tak zdá být nemalou výzvou…

Zmínit lze, že akcionáři v těchto případech mají každopádně povinnost vyzvednout si ve stanovené lhůtě listinné akcie. Pokud však tak neučiní, jejich akcie jsou následně společností prodány. Akcionáři mají poté nárok, po odečtení nákladů transakce, na výnos z jejich prodeje. Tím je jejich účast ve společnosti završena…

Rozdělení HPH?

Zmiňované vydání listinných akcií může být navíc vlastně znásobeno. Další kvalifikovaný, objemově již nespecifikovaný, akcionář Vlastimil Jiřík přišel s myšlenou rozdělení HPH odštěpením na dílčí společnosti. Vzhledem k tomu, že HPH vymáhá řadu různorodých aktiv navíc i v různých částech světa, dle návrhu by aktiva měla být rozdělena do jednotlivých společností. Rozhodnutí v jednotlivých kauzách totiž může být časově velmi rozdílné. Tento krok by mohl dle návrhu umožnit dílčí výplaty akcionářům z vymožených prostředků z jednotlivých pohledávek, aby třeba nebyly spotřebovány na jiné financování kauz. Otázkou však v tomto ohledu zůstává právě případné financování vymáhání jednotlivých pohledávek. To navrhuje akcionář Jiřík řešit případně individuálně v rámci vždy jednotlivé společnosti. Jak, tedy zda například opět zvyšováním základního jmění, není specifikováno.

Každopádně návrh akcionáře Jiříka nemá nyní vyústit v dané právní kroky. Valná hromada by měla jen přijmout zaúkolování představenstva a dozorčí rady ke zpracování právního a ekonomického auditu výhod a nevýhod odštěpovaní na jednotlivé společnosti. Teprve až následně má vedení HPH případně připravit návrh projektu na rozdělení.

Čtvrteční valná hromada bude samozřejmě projednávat také běžné body, jako je například schválení účetní závěrky za loňský rok a tedy vypořádání vzniklé zhruba 5 mil. Kč ztráty. Akcionáře však především budou zajímat zprávy o majetku společnosti, resp. vidině vymáhání prostředků, které lze stále v souhrnu kvantifikovat na miliardy korun.