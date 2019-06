Bude mít ECB problém s nákupem aktiv v Německu?

Když šéf ECB Mario Draghi minulý týden řekl, že v případě potřeby by ECB mohla znovu obnovit program kvantitativního uvolňování a že (a to je potenciální zdroj možných sporů) by mohla uvolnit limity na objemy nakupovaných dluhopisů, které si sama na sebe uvalila (může nakoupit maximálně třetinu státního dluhu dané země, ale ne přímo od vlády). Problematické je to totiž pro Německo, kde soud už dříve zkoumal legálnost takových nákupů. Tehdy to dopadlo „dobře“. Ale pokud by došlo ke změkčení limitů, tak by soud tentokrát mohl takovou politiku odsoudit, což by ECB zkomplikovalo život. Aktuálně má ECB prostor pro nákup státních dluhopisů v objemu cca 150 mld. EUR, pokud se bude držet svých aktuálních limitů. Což není moc, protože to dává prostor pro navýšení držených státních dluhopisů jen o sedm procent.







David Navrátil

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz