Pozor na přehnaná očekávání. Doma i v zahraničí

Trh očekává, že Fed bude snižovat sazby. Některé predikce jsou nastavené na osekání úroků o 50 bodů, a to již v červenci. V návaznosti na to se množí sázky na strmější americkou výnosovou křivku. Ty se však mohou vinou svého nedávného boomu stát důvodem silných ztrát. Obzvláště pokud před přehnanými očekáváními varují i sami tvůrci měnové politiky.

Tržní účastníci pro letošní rok očekávají pokles amerických sazeb o 75 bazických bodů. Během příštích 12 měsíců by pak to samé číslo mělo dosáhnout bezmála 100 bodů. Odhady jsou postaveny na posunu měnové politiky Fedu od restriktivní směrem k akomodativní – očekávaná snížení mohou mít pouze preventivní charakter, nemusí jít nutně o posun k intenzivnímu cyklu uvolňování měnové politiky.

V návaznosti na to se rozjela vlna sázek na návrat strmější americké výnosové křivky, zatímco u ostatních rozvinutých zemí by mělo pokračovat její zplošťování. Společným znakem rozdílu mezi regiony je strach z globálního ekonomického zpomalování, na který budou investoři odpovídat nákupem dlouhodobých dluhových instrumentů. V eurozóně by pak úřadovala i již zmíněná možnost restartu programu kvantitativního uvolňování.

Vzhledem k sílícím predikcím snížení amerických sazeb byly sázky na strmější výnosovou křivku v zisku, což samo o sobě podpořilo otvírání dalších pozic. Jenže právě „přeplněnost“ těchto sázek zaměřených na jeden pohyb může ve výsledku skončit – v případě nevyplnění požadovaného scénáře – zklamáním, a následně vinou rychlého uzavírání pozic i silnou ztrátou. V podstatě by stačilo, pokud by Fed nedoručil očekávané snížení sazeb.

A právě zde nelze říci, že jde o nepravděpodobnou událost. V tomto týdnu naopak představitelé Fedu přispěli k tomu, že vidina agresivního snižování úroků částečně polevila. Podepsal se na tom například sám guvernér Powell. Jeho poselství odpovídalo vyznění výstupu z červnového zasedání měnového výboru (pečlivě sledovat data a v návaznosti na to adekvátně reagovat), nadto však upozornil, že je důležité nejednat ukvapeně na základě krátkodobých pozorování. Fed podle něj nesleduje krátkodobé změny finančních podmínek, ale snaží se politiku nastavit na střednědobé cíle. Navíc platí, že nelze sledovat pouze trhy, ale vedle toho i ekonomiku.

Intenzivně bylo sledováno i vystoupení šéfa pobočky Fedu v St. Louise Jamese Bullarda. Byl to právě on, kdo na červnovém zasedání hlasoval pro snížení sazeb. Nejenže tak potvrdil svou pověst jedné z největších holubic, ale zároveň tím přispěl k umocnění očekávání trhu. Ta však mírně polevila poté, co Bullard uvedl, že snížení úroků o 50 bodů již v červenci by bylo přehnané. Podle něj platí, že červnové ponechání sazeb beze změny může sloužit jako indicie červencové akce. Ostatně, jak je Bullard přesvědčen, nastal správný čas pro „preventivní snížení sazeb“.

Pokud bychom chtěli hodnotit vliv Bullardových slov, jsou k červnovému zasedání Fedu podle hodnocení agentury Reuters, která dle komentářů centrálních bankéřů vytváří žebříček vlivu, až za slovy guvernéra Powella. První desítka dle hodnocení Reuters patří v naprosté většině centristům a dvěma jestřábům. I proto věříme, že by americké sazby mohly v červenci zůstat beze změny. Nejbližší možnou akci v podobě preventivního snížení úroků o 25 bodů bychom tak tipovali až na září.

Na druhou stranu ale existují varovné signály, které by mohly postoj Fedu změnit. Může se jednat nejen o vliv samotných tržních očekávání, ale i čísel přicházejících z ekonomiky. V posledních dnech byly například zveřejněny výsledky regionálních šetření nálady v americkém průmyslu. Ty naznačují, že by v případě ostře sledovaného indexu ISM (červnové číslo zveřejněno v pondělí) mohlo dojít k poklesu pod hranici 50 bodů, jež odděluje expanzi segmentu od jeho kontrakce. Vzhledem k tomu, že ISM je považován za vypovídající indikátor ekonomického vývoje, mohl by pokles pod 50 bodů přiživit představu o nutnosti zasáhnout preventivním úrokovým cutem.

Vedle toho rovněž nezapomínejme na klíčové setkání amerického a čínského prezidenta. I v tomto případě nejsou očekávání trhu příliš pozitivní. Spíše se čeká, že z víkendového setkání nevzejde žádný směrodatný výstup. To by zvýšilo pravděpodobnost zavedení dalších cel, a tedy i eskalaci obchodních sporů spojenou se všemi negativními dopady na ekonomiku a očekávání.

Zaměříme-li se na vývoj dolaru, v jeho kurzu se projevují zejména odhady ohledně snižování amerických sazeb. Vidíme ale, že jeho pohyb není například ve srovnání s pohyby na dluhopisových trzích natolik velký. To je zřejmě dáno tím, že úrokový diferenciál ve srovnání se zbytkem světa, zejména s Evropou, stále zůstává poměrně vysoký, a to i přes možnost snížení sazeb Fedu. Diferenciál se rovněž projevuje ve vyšších nákladech na kurzové zajištění dolarových investic, což vyvolává absenci jedné hnací síly potenciálních dolarových zisků.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1357 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,24 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1362 do 1,1415 EURUSD.*

Koruna během včerejšího dne posílila pod hranici 25,50 za euro. Tento pohyb se dá spojit se sázkou části trhu, která od dnešního zasedání ČNB očekává lehce jestřábí výstup, a tedy i možnost zisků. Z našeho pohledu se však dočkáme neutrálního, případně spíše lehce holubičího vyznění, což by se vzhledem k včerejšímu posunu kurzu mohlo projevit v jeho oslabení, avšak nikterak výrazném.

Podle nás je ČNB v situaci, kdy je pro ni zejména vlivem externích rizik nejvýhodnější vyčkávat, což by se mělo projevit v ponechání sazeb na stávajících úrovních a potvrzením prognózy výhledu. Nemyslíme si, že by ČNB reagovala na některá očekávání trhu, která pracují s možností snížení úroků již během tohoto roku.

Z našeho pohledu je pravděpodobnější stabilita sazeb. Nevylučujeme však ani scénář jednoho úrokového hiku, který je však podmíněn uklidněním zahraničního dění, od oživení německé ekonomiky přes odeznění hrozby tvrdého brexitu až po dosažení dohody na poli mezinárodního obchodu (USA vs. Čína, resp. USA vs. EU).

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,47 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,51 až 25,59 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,35 až 22,51 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.