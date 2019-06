Zasedání ČNB se ponese v holubičím tónu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Květnové objednávky dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech dnes vykáží mírný pokles. Událostí dne pro nás bude zasedání České národní banky. Ta podle nás ponechá sazby beze změny, přičemž následující tisková konference se ponese v holubičím tónu. Koruna si tak své zisky zřejmě dlouho neudrží.

Firmy v USA snižují zásoby, objednávky nerostou

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby začaly ve Spojených státech v loňském roce postupně klesat a ani letošní květen nebude v tomto ohledu výjimkou. Firmy jednak snižují své zásoby a ani nákupy dopravních prostředků tentokrát k růstu objednávek moc nepřispějí. Po očištění o nákupy dopravních prostředků by objednávky měly mírně vzrůst.

Euro si zisky neudrželo

Euro včera ráno zdolalo svůj vrchol na úrovni 1,140 USD/EUR. Zde se naposledy nacházelo v polovině letošního března. Své zisky si ale dlouho neudrželo, a to i navzdory horším americkým datům a dnes ráno opět otevírá na úrovni 1,136 USD/EUR.

Zasedání ČNB nejspíš vyzní jako holubičí

Česká národní banka se dnes sejde na svém čtvrtém měnově politickém zasedání v tomto roce. Jedná se pouze o tzv. malé zasedání, na kterém nebude mít k dispozici novou prognózu. Ve srovnání s květnovou prognózou se inflace vychýlila mírně směrem nahoru, stejně tak i dynamika mezd. Naopak kurz koruny je i přes aktuální posílení stále v průměru slabší, než předpokládala prognóza ČNB. To by do budoucna hovořilo ve prospěch vyšších úrokových sazeb. Naopak rizika ve vnějším prostředí stále přetrvávají nebo se spíše ještě vyostřila (riziko tvrdého brexitu), takže dnešní zasedání nakonec zřejmě vyzní v holubičím tónu. Kurz koruny má po zasedáních ČNB tendenci spíše oslabovat. Alespoň tomu tak bylo na posledních sedmi z osmi zasedáních. Více jsme se ČNB věnovali zde: http://bit.ly/2IJ6j8R.

Maďarská centrální banka ponechala sazby beze změny

Maďarská centrální banka ponechala dle očekávání klíčovou tříměsíční i jednodenní zápůjční depozitní sazbu beze změny. Zároveň zveřejnila svoji novou inflační zprávu. Jak odhady HDP, tak i inflace zvedla pro letošní i příští rok mírně směrem nahoru. Inflace se bude nad 3% úrovní držet až do roku 2021, růst HDP pro letošní rok byl revidován z 3,8 % na 4,3 %. Zároveň dále o 100 mld. HUF snížila svůj program FX swapů. K dalším opatřením zpřísňujícím měnovou politiku ale nepřistoupila. Obavy jí způsobuje především vnější prostředí, kvůli kterému bude k dalším krokům přistupovat obezřetně.

Kurzu koruny se nakonec včera podařilo prolomit klíčovou hranici 25,50 CZK/EUR. Někteří hráči na trhu zřejmě sází na to, že vyšší inflace a mzdový růst přiměje ČNB k jestřábí rétorice. To si ale nemyslíme, ač dva jestřábi pro zvýšení sazeb ruku zvednou zřejmě i na dnešním zasedání.