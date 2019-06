Fed chladí očekávání na agresivní snižování úrokových sazeb

Čelní představitelé Fedu včera na jednu stranu trh utvrdili, že snížení úroků konci července je velmi realistické na stranu druhou dali jasně najevo, že 50 bodové snížení úroků příští měsíc je zcela nerealistické. Zatímco tedy šéf Fedu Powell prakticky zopakoval to, o čem hovořil na tiskové konferenci minulý týden, tak největší holubice uvnitř FOMC - J. Bullard - dal jasně najevo, že trh může počítat maximálně se snížením o 25 bodů v červenci a o 50 bodů do konce roku. To vedlo k nárůstu krátkodobých úrokových sazeb v USA a k posílení dolaru . Další vystoupení členů FOMC budou následovat, přičemž za ta nejdůležitější lze považovat ta po schůzce G20 o tomto víkendu (např. Powell vystoupí 10. července v Kongresu).Maďarská MNB včera nakonec ponechala úrokové sazby beze změny, což přičetla zejména změnám v chování hlavních centrálních bank (Fedu a ECB). Vyznění komentáře MNB je přitom velmi neutrální a rozhodně se k žádnému dalšímu zvyšování úroků nezavazuje. Forintu však prozatím tato politika zjevně nevadí.