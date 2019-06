25. června: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy oslabily. Dolů je tlačily obavy ohledně obchodních sporů USA s Čínou a dalšími významnými partnery (z americké strany znějí hlasy, že vyjednávači nebudou chtít ustoupit z aktuálních požadavků Spojených států) i neuspokojivé údaje o vývoji ekonomiky. Na poklesu akciového trhu se největší měrou podílely technologické společnosti.

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 0,67 % na 26 548,22 bodu, širší index S&P 500 se snížil o 0,95 % na 2 917,38 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 1,51 % na 7 884,72 bodu. Indexy volatility VIX stoupl o 6,68 % na 16,28 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o dva bazické body na 1,99 %. Bitcoin přidal přes 4 % a obchoduje se za 11 400 USD a ceny ropy zůstaly prakticky beze změny.

Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v červnu podle průzkumu organizace Conference Board klesla na nejnižší úroveň za téměř dva roky.

Šéf americké centrální banky Jerome Powell v úterý uvedl, že se hospodářské vyhlídky od května zhoršily a že ekonomika čelí rostoucím nejistotám. Ve svém veřejném vystoupení v New Yorku několikrát zdůraznil nezávislost Fedu a varoval před snahami využívat měnovou politiku ke krátkodobým politickým cílům.

Jeho předřečník James Bullard, šéf saintlouiského Fedu, se jasně vyjádřil v tom smyslu, že snižování sazeb o 50 bazických bodů není ve hře. "To by bylo opravdu přehnané," uvedl doslova s tím, že kdyby o sazbách hlasoval dnes, byl by pro snížení o 25 bazických bodů.

Prudce posílily akcie farmaceutické společnosti Allergan (+25,43 %), která se dohodla na svém převzetí konkurentem AbbVie (-16,21 %) za zhruba 63 miliard dolarů. Akcie společnosti Microsoft (-3,16 %) ztratily poté, co společnost Jefferies vyjádřila obavy o úspěch cloudové služby Azure v konkurenčním boji s Amazon (-1,86 %) Web Services.

Na devizovém trhu se euro vůči americkému dolaru vyšplhalo až na tříměsíční maximum nad 1,14 USD, později však o zisky přišlo. Kolem 22.00 SELČ vykazovala jednotná evropská měna pokles o téměř čtvrt procenta na 1,1370 USD.