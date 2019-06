Stojí těžaři diamantů před minikrizí?

Menší krize hrozí těžařům diamantů. Poptávka je nadále slabá, zatímco nabídka převážně menších, levnějších kamenů je převeliká. Roste tudíž tlak na ceny, což osekává marže firmám, které brousí, leští a obchodují s těmito s kameny. Při současných cenách se jim jenom obtížně daří dosahovat zisku, podotkla agentura Bloomberg.

Tyto firmy počítá mezi svoje zákazníky společnost De Beers, divize těžařské společnosti Anglo American. Prodej diamantů jí spolu s obtížemi její klientely znovu klesl.

De Beers ukazuje surové diamantya desetkrát do roka skupině vybraných zákazníků. Tyto akce, zvané sights, se odehrávají v Botswaně. Kupci na nich obvykle specifikují počet a typ diamantů, které poptávají, a pak přistoupí k nákupu za cenu, kterou stanoví De Beers.

Při poslední prohlídce nabídnutých surových kamenů byla hodnota odbytu meziročně nižší o 33 %, což znamenalo jenom 390 milionů dolarů. Oproti předešlému měsíci to bylo méně o 6 %.

