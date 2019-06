Čeští letečtí výrobci zabodovali na Paris Air Show

Publikováno: 25.6.2019 Autor: Odbor komunikace 01410



Nové zakázky, stovky schůzek s vedením světových špiček z oboru jako je americký Bell Helicopter, francouzský Safran, či zaoceánská GE Aviation a přispění k reputačnímu kapitálu českého leteckého průmyslu ve světě. To vše přinesla oficiální účast České republiky na 53. mezinárodním aerosalonu ve francouzském Le Bourget. V české expozici na Paris Air Show 2019 organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) se představilo deset českých firem (Prague Casting Services a.s.; Jihlavan a.s.; Stein Seal Czech s.r.o.; CzechInvest; SpoluWorks Perfecta, s.r.o.; Czech Airlines Technics; DevCom s.r.o.; Mesit foundry a.s.; SEKO Aerospace a.s.; Ray Service a.s. a JIHOSTROJ a.s.). MPO na nejstarší a největší letecké přehlídce na světě zastupoval náměstek ministra Vladimír Bärtl.

“Jednání, která jsem spolu s kolegy z CzechInvestu vedl se zahraničními partnery, mě utvrdila v přesvědčení, že český letecký průmysl získává ve světě čím dál lepší pověst. Každý povedený projekt otevírá dveře těm dalším a jsem upřímně rád, že MPO se svými agenturami tomuto procesu účinně pomáhá,” uvedl náměstek Bärtl.

Hostitelská Francie, která aerokosmický salon v Le Bourget pořádá každý lichý rok, je domovinou Airbusu a evropským tahounem leteckého průmyslu. Pro Českou republiku je druhým největším odběratelem leteckých dodávek na světě. „Český letecký vývoz do Francie loni přesáhl 3,5 miliardy korun. Francie je po USA naším druhým největším obchodním partnerem v oboru,“ upřesňuje Vítězslav Blažek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži. Tuzemské firmy mají na tamním trhu dobré renomé a expozici České republiky na prestižní Paris Air Show využili k další expanzi. „Výsledkem našich jednání s francouzským Safranem je zásadní posun u stávajících dodávek a uplatnění v nových projektech koncernu, o které jsme usilovali čtyři roky. Po návratu z Paříže jsem se proto rozhodl o nákupu dalšího pozemku pro naší novou výrobní halu v Olomouci. Cílem je do dvou let dostat dodávky pro Safran do výše 1 milionů EUR měsíčně,“ říká Vlastimil Sedláček, ředitel a majitel společnosti SEKO Aerospace, která více než dvacet let vyrábí komponenty pro letecké motory a pomocné energetické jednotky (APU). Firma dodává díly pro francouzský Safran, americký Honeywell, GE Aviation, či Pratt &Whitney. „Výhodou airshow v Le Bourget je, že se na jedné adrese sejde vrcholový managment světových leteckých jedniček. Jednání u jednoho stolu s nákupčími, obchodem a technickým oddělením je úplně jiná liga proti setkáním s jednotlivými divizemi. Přitom svolat stejnou reprezentaci na půdě firmy je téměř nemožné, jsem proto rád, že jsme využili zázemí českého stánku na Paris Air Show a domu se vracíme s hmatatelnými výsledky,“ dodal Sedláček.

Paris Air Show je bránou do celého světa. Obchodní úspěchy si na arishow v Le Bourget připsala také společnost Ray Service, výrobce speciální kabeláže a subsystémů pro letectví i pozemní techniku. „Na výstavě jsme vedli úspěšná jednání se společnostmi MBDA a Bell Helicopters a dohodli jsme se, že se zapojíme do jejich globálního dodavatelského řetězce. Už nyní pracujeme na splnění podmínek, po kterých přijdou reálné zakázky s vysokou přidanou hodnotou,“ uvádí Pavel Trubačík, ředitel pro obchodní rozvoj a marketing společnosti Ray Service sídlící ve Starém Městě u Uherského Hradiště, která mimo jiné dodává společnostem Boeing či Airbus.

Mezinárodní spolupráce a zapojení do dodavatelských řetězců světových špiček má pro české firmy strategický význam. Generuje zisky a díky transferu know-how posiluje vlastní vývojové a výrobní kapacity, čímž zvyšuje přidanou hodnotu českých dodávek. Respektované postavení na světovém trhu řadí letecký průmysl mezi inovativní odvětví domácí průmyslové základny s více než stoletou tradicí. Sté výročí letos slaví také jihočeský Jihostroj, jehož letecká divize vyrábí letecké systémy řízení pohonných jednotek, APU a palivové přístroje přes osmdesát let. Atmosféru české účasti na letošní Paris Air Show a nezbytnost zapojení zdůrazňuje Hynek Walner, ředitel pro strategii a rozvoj Jihostroje. „Kdo něco v letectví znamená, měl by na "Paříži" být,“ říká a dodává: „Letošní aerosalon byl akční. Během několika dní jsme měli přes třicet jednání. Jedním z hlavních přínosů Paris Air Show je totiž fakt, že na jednom místě se v jednu dobu zkoncentrují "hlavy" světového leteckého průmyslu, a lze tak zorganizovat seriál jednání. Například s naším dlouholetým americkým partnerem Parker Aerospace jsme na úrovni viceprezidentů a generálních ředitelů divizí projednávali další postup ve společném projektu na nový turbovrtulový motor GE Catalyst.“ Jihostroj se také podílí na zcela novém turbovrtulovém motoru francouzského Safranu TP-Tech, informace o jeho prním běhu naplnily stránky oficiálních materiálů airshow na Le Bourget i světových oborových médií. Jihočeský podnik je přitom zapojen jako koordinátor projektu Propconel v rámci prestižního evropského programu CleanSky 2, kde je Jihostroj koordinátorem vývoje systému řízení vrtule.

Česká stopa

Letecký průmysl na českém stánku reprezentovala Asociace leteckých a kosmických výrobců ČR. Akce se zúčastnili zástupci státních agentur CzechInvest a CzechTrade. Zástupci společností a profesních svazů se zúčastnili téměř 250 schůzek a jednání, během nichž se podtvrdilo, že je o český letecký průmysl ve světě zájem. Dalších 10 jednání na téma investiční přitažlivosti a průmyslového zázemí domácího leteckého průmyslu vedla agentura CzechInvest, která na Paris Air Show prosazovala Česko jako adresu pro zahraniční investice.

Na společném stánku České republiky se představil průřez českého dodavatelského řetězce a služeb větších i menších podniků. Hydrauliku od Jihlavanu, který ji vyrábí také pro Airbus. Mechanická těsnění leteckých motorů značky Stein Seal, který má v Česku první výrobní závod v Evropě. Dodavatele komponent pro letecké motory SEKO Aerospace a Jihostroj. Přesné hliníkové odlitky pro letecký průmysl od MESIT foundry, výrobu slévárny přesného lití předvedl také Prague Casting Services. Kabeláže a elektromechanické sestavy od společnosti Ray Service. Letecké přístroje firmy DevCom, či strojírenské dodávky od SpoluWorks Perfecta. Nechyběla ani údržba letadel z nabídky Czech Airlines Technics.

Český letecký průmysl je exportním artiklem a většina výroby jde do zahraničí, proto mezi ústřední cíle firem patřilo navázat nové obchodní kontakty a posílit stávající vazby. „Společný stánek na nejprestižnějších světových akcích jako je Paris Air Show, dokládá podporu státu a pro firmy je prezentace v národním dresu výhodou, která pomáhá otevřít dveře k zakázkám. Zároveň společný stánek umožňuje zdůraznit naše postavení v kontextu evropského leteckého průmyslu a představit současný stav odvětví,“ hodnotí význam české účasti na Paris Air Show 2019 Zbyněk Hruška, výkonný ředitel Asociace leteckých a kosmických výrobců ČR, která je nejstarším oborovým sdružením v Česku

Letošního ročníku Paris Air Show se zúčastnilo 2 453 vystavovatelů ze 49 zemí světa, 276 oficiálních delegací z 98 států a jen v neděli odpoledne 315 000 návštěvníků. První čtyři dny patřily obchodu, byznysmenů dorazilo 115 000. V přehlídkových letech se předvedlo 141 typu letadel. Hodnota kontraktů podepsaných během Paris Air Show 2019 se podle odhadů organizátorů vyšplhala na 140 miliard dolarů.

53. ročníku Mezinárodního aerosalonu Paris Air Show se konal od 17. do 23. června 2019 se na letišti v Le Bourget. Zúčastnili se ho všichni globální hráči z odvětví, nechyběla ani kompletní sestava světového dodavatelského řetězce v leteckém a kosmickém průmyslu. Akce připomněla mimo jiné 50. výročí Airbusu, kdy dohoda o vytvoření tohoto evropského výrobce letadel se před půl stoletím podepsala právě na Le Bourget. Téhož roku měl na aerosalonu světovou premiéru první prototyp českého legendárního letounu L 410, který letos oslavil 50 let ve vzduchu a v Kunovicích se vyrábí dodnes.

Letecká přehlídka v Le Bourget odstartovala před 110 lety v roce 1909. Dodnes zůstavá největší na světě co do počtu vystavovatelů a rozlohy výstavní plochy. Uvádí se na ní inovativní vyhlídky budoucnosti, mapují technologické trendy a udává tempo světového obchodu v odvětví. A tradičně se na ní, stejně jako na aerosalonu v britském Farnborough, uskutečňuje nejvíce objednávek.