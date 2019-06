Obrovský nárůst exportu stříbra z USA do Indie

Stříbro, jakožto kov s obrovským potenciálem, se stále ještě krčí ve stínu svého příbuzného – zlata. Stejně jako zlato představuje tento kov skutečné reálné aktivum, jehož množství se nedá uměle navyšovat a jenž představuje určitý přístav bezpečí v nejistém globálním světě. Oba kovy jsou zde od samého počátku a nikdy nezmizely, podívejme se na fiat měny, kolik jich bylo a kolik jich už není. Oba kovy provázejí lidstvo od jeho počátku, v každé době hrály svou danou roli a hrají ji i dnes, s tím rozdílem, že v dnešní době se stává jejich funkce stále více a více důležitější.

Oba tyto kovy viděly, jak se hroutí a mizí fiat měny, jak přicházejí období recesí a krizí a právě v těchto dobách se stávají stále více vyhledávanějšími. Dnešní doba tomu každým dnem stále více nahrává, od geopolitiky po finanční trhy, od nevyzpytatelných rozhodováních předních představitelů světa po pouhé slovo. Dneska dokáže ovlivnit cenu a vývoj nespočet faktorů. Stále více lidí se k těmto kovům obrací, jako k místu, kde mohou uchovat svůj majetek a bohatství a ochránit jej před nevyzpytatelným globálním světem. Primární funkce není ziskovost, ale uchovat hodnotu.

Tuto situaci a funkci si v obrovské míře uvědomují hlavně východní země, kde vedle zlata zaujímá stále větší místo i stříbro. Zatímco na západě je poptávka slabší, východ ji neustále navyšuje.

Podívejme se na tuto zajímavost, kdy z USA do Indie bylo dovezeno obrovské množství stříbra. Za období šesti měsíců - od března do srpna 2018 bylo z USA do Indie vyvezeno 2 tuny stříbra (cca 64 302 Oz), naopak za období šestí měsíců od září do února 2019 bylo vyvezeno 517,6 tun (cca 16 641 482 Oz).Vidíme tedy, že indická stříbrná poptávka je obrovská.

Celkový vývoz stříbra USA v roce 2016 činil 289 tun (cca 9 291 708 Oz), v roce 2017 klesl na 157 tun (cca 5 047 744 Oz). Následkem obrovského nárůstu poptávky po stříbře v Indii vzrostl v roce 2018 celkový vývoz amerického stříbra na 604 tun (19 419 349 Oz).

Navíc 517,6 tun vyvezeného stříbra z USA do Indie za posledních šest měsíců bylo více než dvojnásobkem celkového vývozu v roce 2016 a téměř čtyřnásobkem oproti roku 2017. Zatímco poptávka po stříbrných investicích na Západě zůstává i nadále slabá, Indové nakupují jako o život. V posledních šesti měsících vývozy stříbra do Indie prudce vzrostly na rekordní maximum. A prognózy na rok 2019 hovoří o ještě silnější poptávce, kterou by měl táhnout zájem lidí z venkovských oblastí.

Indie uspokojuje svou obrovskou část poptávky po stříbře a téměř veškerou poptávku po zlatě hlavně z dovozu, jelikož má omezenou domácí produkci těchto kovů.

Indický hlad po stříbře se dostal opět do svých kolejí a pokračuje v růstu. Docela výrazný pokles dovozu a zájmu o tento kov, ale rovněž i o zlato byl zaznamenán v roce 2016, kdy v listopadu proběhla vládní reforma, která zrušila velké bankovky.

Ještě v roce 2015 bylo do země dovezeno 8 529 tun (cca 274 217 921 Oz), následně v roce 2016 byl zaznamenám výrazný pokles a to na úroveň 3 546 tun (cca 114 008 295 Oz). Pokles tedy činil cca 58,42 % tedy 4 983 tun (cca 160 209 626 Oz). Nicméně toto období bylo jen přechodné a již rok 2017, přinesl opět výrazné oživení na půdu stříbra a zájmu Indů. V roce 2017 činil dovoz opět 5 398 tun (cca 173 552 390 Oz). Oproti roku 2016 nárůst o cca 52,22 % tedy 1 852 tun (cca 59 544 095 Oz). V roce 2018 činil celkový dovoz 6 955 tun (cca 223 611 870 Oz). Oproti roku 2016 je to nárůst o cca 96,13 %, oproti roku 2017 o cca 28,84 %.

Pro srovnání. Mexiko, jako největší producent stříbra na světě, vytěžilo v roce 2018 – 193 mil. Oz (cca 6 002,879 tun). Indie dovezla v roce 2018 cca 223,6 mil. Oz (cca 6 955 tun). Indický import byl o cca 16 % vyšší než celoroční produkce Mexika.