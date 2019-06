Soros a spol. vyzývá politiky, aby více zdanili ty nejbohatší

Podle FT 18 bohatých Američanů včetně miliardáře a investora George Sorose vyzývá politiky, aby zavedli dan z bohatství. Toto zdanění by pak mohlo pomoci v boji s příjmovou nerovností a v boji se změnou klimatu.Podle skupiny má Amerika morální, etickou i ekonomickou odpovědnost více zdanit bohatství těch nejbohatších. Rostoucí příjmová nerovnost zpochybňuje důvěru v demokracii.Pod výzvou jsou kromě již zmíněného Sorose podepsáni například spoluzakladatel Facebooku Chris Hughes nebo dědicové impéria Walt Disney či hotelového řetězce Hyatt.Příjmy z dodatečného zdanění bohatých by mohly být použity na další podporu ekonomiky , ve zdravotnictví nebo v posilování demokratických institucí.V souvislosti s výzvou skupina vyjádřila podporu demokratické kandidátce Elizabeth Warrenové na zvýšení daní pro osoby s majetkem nad 50 mil. USD . Její návrh by se týkal cca 75 000 nejbohatších rodin a nová daň by mohla přinést do státní pokladny až 2,75 biliónu USD