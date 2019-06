Video: Zlámalová: Neumím si představit, že by Andrej Babiš prodal svá média. Ví, proč si je kupoval

Brutální Nikita české žurnalistiky. Kampaň Me Too podle ní ukazuje, jak Západ už není schopen rozeznat důležité od méně důležitého. Pokládá se za specialistku na Andreje Babiše, píše o něm od svých novinářských začátků. A on z toho jistě radost nemá. Konzervativní novinářka z Echo24 Lenka Zlámalová je hostem Osobnosti Plus Barbory Tachecí. Článek + audio: https://rozhl.as/3zR



<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/5BR/XT2wigkE-lenka-zlamalova-neumim-si-predstavit-ze-by-andrej-babis-prodal.jpg" />

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus