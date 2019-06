V Ostravě se až do září uzavře klíčová křižovatka (video)

V Ostravě se až do září uzavře klíčová křižovatka Českobratrská-SokolskáŘidiči směřující do centra Ostravy se musí připravit na výrazné dopravní omezení. Od víkendu začne kvůli modernizaci jedné z hlavních křižovatek Českobratrské ulice a Sokolské třídy platit uzavírka pro automobily, které budou muset až do konce prázdnin využívat objízdné trasy.Oprava křižovatky začala už v červnu, ale zatím se pracovalo jen u budovy Policie ČR a dopravu práce neomezily. Další část rekonstrukce už bude spojena s omezeními, která začnou platit o půlnoci ze soboty na neděli. Uzávěra potrvá do 31. srpna, zcela by pak modernizace za 21,4 milionu korun měla být hotová na konci září."Uzavřen bude úsek od křižovatky s ulicí Přívozskou včetně příjezdu z estakády od Slezské Ostravy. V dalším směru bude uzávěra v úseku od křižovatky se Sokolskou třídou po křižovatku s ulicí Michálkovickou pro veškerou dopravu, včetně všech sjezdových a výjezdových ramp na ulici Bohumínské. Sokolská třída bude uzavřena ve směru z Mostu Miloše Sýkory od ulice Matiční a ve směru z Ostravy-Přívozu od okružní křižovatky s ulicí 30. dubna," řekla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.Městskou hromadnou dopravu ovlivní uzavření křižovatky a jejího okolí jen částečně. Cestující v termínu od 30. června do 1. září nebudou jezdit trolejbusy, ale autobusy s výjimkou parciálních trolejbusů, které jsou schopny jezdit i v místech bez trolejového vedení."Obousměrně bude uzavřena větev křižovatky ulice Českobratrská ve směru na Michálkovice. Odkloněny budou linky číslo 104, 108, 111, 112 a 113 v obou směrech po ulicích Sokolská třída, Bohumínská, Dědičná a Michálkovická s obsluhou všech zastávek na trase mimo Most Pionýrů, Stadion Bazaly a Jaklovecká," uvedla Vojkovská. Bližší informace o objízdných trasách lze najít také na webových stránkách města, informace o MHD pak na stránkách dopravního podniku.