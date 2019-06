Kybernetická válka zatím neprobíhá, útoky hackerů jsou spíš zastrašování - Miroslav Feix (Video)

Přesně před rokem to byl ještě záměr, teď už realita. Plukovník generálního štábu Miroslav Feix byl pověřen vybudováním velitelství kybernetických sil a informačních operací. Co přesně to znamená? Jak mocné jsou kybernetické zbraně? A jaká jsou pravidla kybernetické války? Více zde.





<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/hrt/zPnmqNig-miroslav-feix-kyberneticka-valka-zatim-neprobiha-utoky-hackeru.jpg" />





Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Radiožurnál