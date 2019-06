Motivační dopis, který vyrazí dech všem personalistům

Získejte pozici, o kterou se uchazeči poperou

Pokud odpovídáte na zajímavý pracovní inzerát a o danou nabízenou pozici máte skutečný zájem, věnujte svůj čas napsání vaší odpovědi. Ta se nejčastěji zasílá e-mailem a měla by obsahovat přílohy v PDF formátech. Do přílohy připojte právě zmiňovaný motivační dopis a svůj životopis, popřípadě další avizované dokumenty, např. certifikáty, osvědčení nebo životopis v dalších cizím jazyce. Je lepší tyto informace vkládat jako přílohu e-mailu, jen tak budete mít jistotu, že se neztratí, nikam nezapadnou a doputují tam, kam mají. Kromě toho do e-mailu napište stručně, o jakou práci se ucházíte a odkažte na přílohy. Nezapomínejte na vyplnění předmětu e-mailu, dobré je v něm zmínit název inzerované pozice. Personalista to uvítá, zvláště pokud se jedná o velkou společnost, kde nabírají nové zaměstnance na více uvolněných pozic.

Jak strukturovat motivační dopis?

Nepleťte si motivační dopis se slohovou prací, průvodní text by měl mít cca 3 až 4 odstavce. Pokud se dočtete z inzerátu jméno personalisty, vždy text adresujte konkrétní osobě, je to mnohem osobnější. Do prvního odstavce napište, o jakou pracovní pozici se ucházíte, ve druhém zmiňte, proč se o danou práci ucházíte, a jaké zkušenosti a dovednosti můžete firmě nabídnout. Ve třetím odstavci vyzdvihněte váš přínos pro firmu a vaše vize. Skvělou možností je uvést něco více konkrétního o budoucím potencionálním zaměstnavateli, např. co vás zaujalo na jeho webových stránkách či co jste se dočetli o firmě na internetu v nějakém článku apod. Uvědomte si, že průvodní dopis je vaší vizitkou, stejně jako životopis, dejte si tak pozor na gramatické chyby, překlepy či psaní bez interpunkce. Nepište nic ve spěchu, ať se později za nic nemusíte stydět!

Čeho se určitě vyvarujte! Nejčastější chyby…

Rozhodně neopisujte motivační dopis z internetu. Většinou se jedná pouze o naučené fráze, chlubení v čem jste dobří, aniž by se to týkalo daného pracovního místa. Průvodní dopis nemá být jen o sepsání vašich vlastních úspěchů, aniž by měli něco společného s hledanou prací. Typické jsou věty na konci textu, např. „Věřím, že jsem pro vás ideálním kandidátem.“ nebo „Zcela jistě splňuji všechny vaše požadavky a jsem tedy ideálním uchazečem.“ Tak tahle opravdu ne, tyto věty náboráře spíše odradí, než zaujmou! Nemějte univerzální text do všech firem, naopak se snažte psát každý motivační dopis na míru určené firmě a pozici. Uveďte vaše kladné vlastnosti, ale v kontextu s nabízenou pozicí, napište, čím by vaše zkušenosti byly pro společnost přínosné.

Vyzvěte personalistu k akci aneb jak na závěrečné fráze

Na závěr průvodního dopisu připojte výzvu k akci, např. „Budu rád za setkání s vámi.“ nebo „ Můžete mě kontaktovat kdykoliv e-mailem či telefonicky.“ Nepoužívejte žádné vyumělkované věty a dlouhá souvětí. Stručnost a věcnost je opravdu na místě. Pozor na závěrečné oslovení, nepoužívejte obraty, které již dnes píše málokdo, jako jsou „velevážený pane inženýre, v dokonalé úctě, s vroucím pozdravem, pokorně žádám o osobní schůzku.“ Zní to fakt divně. Lepší je držet se klasických slušných výrazů, např. „s pozdravem, vážená paní atd.“

Nemusíte o sobě zmínit všechno, od toho je přece váš životopis, i tak mohou zůstat některé informace skryté. Nikoho nemusí zajímat třeba vaše politická příslušnost, stav manželství ani odkud jste se právě vrátili z dovolené. Tak hodně štěstí při hledání nové práce :-)

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová