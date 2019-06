3 nejlepší světové dividendové akcie v roce 2019

V dobách přetrvávajících nízkých úrokových sazeb nejsou dluhopisy a jiné podkladová aktiva s fixním příjmem velkým přínosem pro vaše investiční portfolio.

Pro investory, kteří hledají lepší alternativu není příliš široký výběr. Společnosti kótované na burze obvykle platí vyšší dividendy za své akcie než úrokové sazby dlouhodobých podnikových dluhopisů. V obdobích nízkých úrokových sazeb jsou akcie s vysokou dividendou stále populárnější a jsou považovány za nejlepší investiční variantu.

Pro investory, kteří hledají úroky neexistuje lepší alternativa než dividendové akcie. Nejde však jen o návratnost, ale také o stabilitu a udržitelnost. V následujícím článku naleznete 3 nejlepší světové dividendové akcie pro rok 2019.

Pasivní příjem: cíl každého investora

Cílem prakticky každého investora je, aby mohl žit z pasivního příjmu, který mu generuje jeho investiční portfolio. To však vyžaduje vysoký kapitál, který má minimálně 6-7 cifer a to si mnoho soukromých investorů nemůže dovolit.

V každém případě je však možné zajistit si alespoň pasivní dodatečný příjem, protože inteligentně sestavené dividendové portfolio tento účel optimálně plní. S dobře sestaveným dividendovým portfoliem lze dosáhnout klidně návratnosti 4-5 % ročně po odečtení daní.

Například investiční kapitál ve výši 30 000 EUR ročně může generovat příjmy ve výši 1 200 EUR, což je alespoň přibližně 100 EUR měsíčně na vašem účtu. I když jsou pasivní zdroje příjmů v nízkých úrokových sazbách vzácné, stále můžete realizovat zajímavý příjem s dobře zvolenými dividendovými akciemi.

Navíc četné studie ukázaly, že společnosti, které dlouhodobě vyplácejí dividendy svým investorům, dosahují nejvyššího růstu hodnoty svých akcií. Společnosti, které dosahují trvalých zisků a zapojují své akcionáře do svého úspěchu, by měly patřit do každého úspěšného portfolia.

I v neklidných dobách na akciových trzích dividendy snižují cenová rizika. To platí zejména pro akcie s vysokou návratností. Jedná se ve většině případů o středně rostoucí společnosti se zavedeným a stabilním podnikáním.

Čemu věnovat pozornost při výběru dividendových akcií

Historicky jsou společnosti, které vyplácejí dividendy, vystaveny nižším cenovým výkyvům než obecný akciový trh, což může být v případě kolapsu trhu velmi přínosné. V době krize (například finanční krize v roce 2008) jsou to především finančně zdravé společnosti, které jsou mnohem méně náchylné ke kolapsu než malé a střední podniky. Pro velké korporace je snazší, dokonce i v těžkých časech, získat kapitál.

Důležitou roli hrají také obchodní vyhlídky společnosti. Pokud jsou záporné, hrozí následující roky cenové ztráty. Indikátorem může být například právě snížení dividend nebo propouštění zaměstnanců.

Také se ujistěte, že neinvestujete do společností,jejichž hodnota dlouhodobě klesá. Kromě toho by investoři měli zkontrolovat, zda vyplácení dividend nezatěžuje aktivity společnosti. Provozní zisk na akcii by tedy měl být zpravidla vyšší než dividenda, a tudíž by měl vykazovat vysokou úroveň zisku.

Zvláště atraktivní z hlediska dividendy jsou cenné papíry velkých společností, které se mohou pochlubit stabilním obchodním modelem, předvídatelnými zisky a pevným peněžním tokem. Tyto společnosti s velkou pravděpodobností budou stabilně schopny vyplácet část zisků svým investorům.

Mělo by se jednat o společnosti fungující ve stabilních odvětvích, jako jsou telekomunikace, spotřební zboží, finance, pojišťovnictví, průmysl, či energetika.

Dividendové akcie jsou často cyklickější než růstové akcie, neboť předvídatelnost zisků je vyšší. Nevýhodou je však zpravidla mírnější či dokonce stagnující růst samotné hodnoty akcie.

„Klub“ dividendových aristokratů

5 nejlepších světových dividendových akcií 2019Existuje jen několik společností, kterým se delší dobu daří neustále zvyšovat dividendy vyplácené investorům. Pokud je americká společnost schopná nepřetržitě zvyšovat 25 po sobě jdoucích ročních dividend, je označena jako Dividend Aristocrat. Jedná se o zvláštní uznání za mimořádně silný dividendový výkon.

Vzhledem k tomu, že období 25 let zahrnuje menší či větší ekonomické krize, znamená to, že je společnost schopna fungovat i ve špatných ekonomických podmínkách.

Firmy, které si mohou dovolit zvýšit dividendy bez ohledu na hospodářský cyklus, se ukázaly jako velmi solidní obchodní model.

ETF se zaměřením na nejlepší dividendové výnosy na světě

Mezi blue chips patří společnosti jejichž dividendy léta rostou nebo jsou alespoň spolehlivě stabilní. Existuje ETF, který se specializuje právě na globální dividendové lídry.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF (ISIN: IE00B9CQXS71 – Symbol: ZPRG – Měna: EUR) investuje od roku 2013 do světově nejlukrativnějších dividendových akcií a své dividendy vyplácí čtvrtletně.

ETF s kapitálovým objemem více než 300 milionů EUR je obchodovatelná v EUR na burze Xetra ve Stuttgartu.

Nejlepší světové dividendové akcie v roce 2019

1. Akcie AT&T: Dividendový šlechtic s návratností 6,7%

AT&T (ISIN: US00206R1023 – Symbol: T – Měna: USD) je jednou z největších a nejstarších telekomunikačních společností na světě. V roce 1877 Graham Bell vynalezl telefon a to je také rok, do kterého se datuje založení společnosti.

Dnes je AT&T předním poskytovatelem telefonních, datových a video telekomunikací, jakož i mobilních a internetových služeb pro podniky i fyzické osoby. Společnost funguje ve více než 220 státech.

Vzhledem k tomu, že tradiční telekomunikační činnost na internetu prochází významnými změnami (především se značně snižují zisky), společnost se v posledních letech stále více zaměřuje na mediální průmysl. V roce 2015 AT & T pořídila televizní satelitní operátor DIRECTV. V roce 2018 společnost koupila mediální skupinu Time Warner, která zahrnovala studia Warner Bros, CNN a HBO. Výsledkem je, že se společnost AT & T stále více stává mediální společností, která nabízí nejen komunikační služby, ale také související obsah.

Prodej společnosti AT&T za poslední tři roky vzrostl pouze o 2 %. Naopak zisk za stejné období vzrostl o 9 %. Konkrétně, základní zisk na akcii byl v loňském roce 3,52 USD, oproti předloňskému 3,05 USD. Pro běžný finanční rok se očekává pouze mírný nárůst zisku o 2 %. Přibližně 60 % zisku se rozdělí akcionářům. Kromě toho se společnost může započítávat do okruhu dividendových aristokratů. Jak bylo vysvětleno dříve, tento predikát znamená, že společnost nepřetržitě zvyšovala roční výši dividendy nejméně po dobu 25 let.

V současné době je čtvrtletní dividenda na akcii 0,51 USD, což činí přibližně 2,04 USD na akcii za rok. Při současné ceně akcií 30,50 USD to odpovídá velmi silnému dividendovému výnosu 6,7 %. Je nepravděpodobné, že by se společnost AT&T v nadcházejících letech odchýlila od své dividendové politiky, protože označení „dividendový šlechtic“ je samozřejmě také oceněním, které žádná společnost nechce ztratit. I kdyby zisky rostly jen pomalu nebo stagnovaly, dividendy by měly být i nadále vysoké.

AT&T je ideální akcie pro lovce dividend. Telekomunikační gigant má svou velikostí obrovskou konkurenční výhodu a má příznivé cenové struktury. Přeorientování v mediálním sektoru by mělo otevřít nový růstový potenciál a nahradit tak případnou stagnaci v jiných oblastech podnikání.

2. Akcie The Bank Novia Scotia: Spolehlivé dividendy od roku 1832

Impozantní historie dividend ukazuje The Bank of Novia Scotia (ISIN: CA0641491075 – Symbol: BNS – Currency: CAD). Finanční instituce z Toronta by mohla být nejlepším plátcem dividend na světě. Od svého založení v roce 1832 (před 186 lety) akcionáři banky dostávali dividendy každý rok bež vyjímky. Platby se většinou výrazně zvýšovaly. Za posledních 50 let společnost dokázala 46x zvýšit dividendu.

The Bank of Novia Scotia, třetí největší banka v Kanadě, je uvedena jako Scotiabank v zákaznickém provozu nebo jako Banque Scotia ve francouzsky mluvících částech Kanady. Společnost má více než 25 milionů klientů a je aktivní zejména v Severní Americe. Jinak je ale společnost aktivní ve více než 45 státech po celém světě. Scotiabank nabízí širokou škálu poradenství, produktů a služeb pro soukromé i obchodní zákazníky, jakož i správu aktiv a investiční bankovnictví.

V posledním fiskálním roce se tržby zvýšily o 6 % z 8,2 mld. USD na 8,7 mld. USD. Zisk vzrostl o 5 % z 6,49 USD na 6,82 USD. V současné době je v daném čtvrtletí distribuováno přibližně 0,87 CAD na akcii, extrapolováno na rok přibližně 3,48 CAD. Při ceně akcie 71 USD je tedy dividendový výnos atraktivní na úrovni 4,9 %. Cena akcií také těží z rostoucích zisků. Během finanční krize v roce 2009 cena akcie klesla na 24 USD a od té doby neustále zvyšuje.

