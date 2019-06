AbbVie koupí Allergan za 63 miliard USD. Akcie letí vzhůru

Farmaceutická společnosti AbbVie má blízko k dohodě o koupi společnosti Allergan za více než 60 miliard dolarů. Uvedly to nejmenované zdroje listu The Wall Street Journal. AbbVie poté dohodu potvrdila s tím, že hodnota kupovaných aktiv bez dluhu (equity value) dosahuje zhruba 63 miliard USD. Výrobci léku Humira či látky Botox tak prý sázejí na to, že spojením získají nové zdroje růstu, které se jim nepodařilo najít samotným.

AbbVie za jednu akcii zaplatí 188,24 USD. Podle zdrojů by platba měla proběhnout v hotovosti a v akciích. Cena představuje více než 45% prémii k závěrečné ceně Allerganu ze včerejšího dne (129,57 USD).

Akcie Allergan rostly před otevřením amerického trhu i o 35 %, zisky pak mírně redukovaly. Od začátku letošního roku ale ztratily zhruba 3 %. Výkonnosti za posledních 5 let ukazuje graf níže:

Akcie AbbVie klesají v předburzovní fázi o -8,5 %. AbbVie vyrábí lék na artritidu Humira, který je nejprodávanějším lékem na světě. Firma ale čelí tuhé konkurenci ze strany výrobců biosmiliárních léčiv. Allergan, který vyrábí Botox, uvažoval o rozdělení.

Zdroje: The Wall Street Journal, Bloomberg, Patria.cz. Logo: www.allergan.com