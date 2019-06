Schwab: Trhy se možná nechaly příliš unést a budou zklamány

Na trhu se již dlouho tvrdí, že „s Fedem se nebojuje“. Investiční společnost Schwab ale poukazuje na to, že v současné situaci je těžké tuto radu nějak uchopit. Fed se totiž může rozhodnout, že se svými kroky postaví proti politickému tlaku, nebo naopak zajistí „pojištění“ proti negativním tlakům vyvolaným obchodními tenzemi. Každopádně se ale nyní pohybujeme „v nejdelším období bez snížení sazeb za posledních 50 let“.



Podle Schwabu dalo poslední zasedání FOMC trhům to, co chtěly: Sazby sice dolů nešly, ale již se nehovoří o „trpělivosti“ a „na stole leží červencové snížení sazeb“. Pokud k němu dojde i přesto, že neproběhne výrazné zhoršení ekonomických podmínek, půjde podle Schwabu o „pojištění“ proti tomu, aby se obchodní tenze projevily na ekonomické aktivitě. Fed ale bude pravděpodobně hovořit zejména o tom, že se inflace drží nízko.





Schwab poukazuje na to, jak mimořádně rychle se Fed přesunul z jestřábího do hrdliččího přístupu. Zatímco v prosinci minulého roku ještě hovořil o dalším zvedání sazeb, v lednu už mluvil o „trpělivosti“ a nyní již signalizuje snížení sazeb. Tento posun byl tažen zejména vývojem inflačních očekávání, ale i „vážným zpomalením globálního ekonomického růstu daným obchodními spory a nově zaváděnými cly“.Na počátku roku se věřilo v brzké uzavření obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou, jenže prezident Trump v květnu cla zvýšil a navíc „šel přímo po čínské firmě Huawei“. Tím padla možnost, že se americké ekonomice obchodní tenze vyhnou. Nyní se podle Schwabu předpokládá, že uvolnění monetární politiky bude stačit na eliminaci tohoto negativního vlivu. Společnost ovšem poukazuje na skutečnost, že již nyní je patrný negativní dopad na důvěru, který se z dlouhodobějšího hlediska může projevit i poškozením globálních výrobních a dodavatelských řetězců, vyššími náklady a horší alokací zdrojů.Zvyšuje se proto také riziko ziskové recese. V roce 2018 přitom zisky obchodovaných společnostní rostly o 20 %, nyní se čeká, že ve druhém a třetím čtvrtletí bude růst v podstatě nulový. Většina analytiků navíc uznává, že je těžké modelovat dopad obchodní války a podle Schwabu je tak možné, že odhady ještě půjdou dolů v případě, že spory budou eskalovat. Obchodní válka zvyšuje i riziko recese (viz následující graf), což naznačuje rovněž invertovaná výnosová křivka.Schwab se obává, že se trhy nechaly unést tím, co nyní říká Fed Dluhopisy dnes implikují, že Fed by měl do konce příštího roku snížit sazby o 100 bazických bodů. Existuje ovšem riziko, že akciový trh bude zklamán v případě, že se ekonomika skutečně zhorší natolik, že bude potřeba vyžadovat takový pokles sazeb. A zklamán může být i ve druhém případě – když Fed k takovému kroku nepřikročí.