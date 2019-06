Fed jako „tvrdohlavé dítě“ (ne)zatlačené do kouta

Federální rezervní systém je jako „tvrdohlavé dítě“. Tak se na začátku týdne vyjádřil Donald Trump na adresu měnového výboru Fedu, který se dle amerického prezidenta zasekl v době, kdy největší ekonomika světa potřebuje nižší sazby. Na to, že by to byl právě Trump, kdo zažene guvernéra Powella a spol. do kouta, bychom si nevsadili. Jinak tomu může být v případě samotného trhu, jehož očekávání se, možná s nadsázkou řečeno, utrhla ze řetězu.

Americký akciový trh se nachází poblíž historických maxim, míra nezaměstnanosti je na zhruba padesátiletém minimu. I přesto všechno Wall Street očekává snížení sazeb Fedu, a to ne zrovna v malém měřítku. Aktuální odhady vidí pro letošek snížení o více než 75 bazických bodů, během příštích 12 měsíců pak dokonce o více jak 100 bodů.

Fed na červnovém zasedání ponechal výhled sazeb pro rok 2019 beze změny, avšak poměrně těsně – pro ponechání na stávajících úrovních se vyslovilo devět centrálních bankéřů, pro cut zvedlo ruku osm. Vedle toho se měnový výbor zavázal k pečlivému sledování, zda se představený výhled vyplní, přičemž platí, že je připraven jednat, aby byla zajištěna udržitelná expanze, silný stav trhu práce a inflace poblíž symetrického cíle na 2 %. Nejistoty výhledu totiž přetrvávají, a to od obchodních sporů přes utlumené inflační tlaky a slábnoucí inflační očekávání.

Pokud bychom se měli zaměřit na výhled po zbytek roku, u červencového zasedání bychom si ještě vsadili na setrvání úroků na stávajících úrovních. V dalších měsících bude silně záležet na tom, jak se vyvinou současné nejistoty výhledu, zejména v oblasti obchodních sporů a inflačních očekávání. Nevylučujeme, že by Fed mohl nakonec přikročit alespoň k jednomu preventivnímu snížení úroků o 25 bazických bodů, a to pravděpodobně nejdříve v září.

Složitější otázkou je, jak se Fed postaví k očekávání trhu. Vzhledem k jejich nastavení by mohlo dojít na to, že bude americká centrální banka opravdu zahnána do kouta. S tímto scénářem pracuje například banka Goldman Sachs. Podle ní by zklamání ohledně nesnížení sazeb bylo trhem vnímáno jako „jestřábí šok“ vedoucí k propadu amerických akcií (odhad GS pro S&P 500 je -7 %), silnějšímu dolaru (+2 %) a k výplachu na trhu s dluhopisy (výnosy u krátkodobých bondů by mohly jít nahoru až o jeden procentní bod) – to vše s potenciálem přelití se do reálné ekonomiky.

Fed se tak podle Goldman Sachs nachází v situaci, kdy sazby zvyšovat nechce, avšak očekávání trhu by ho mohla donutit. K tomu, aby byly tržní predikce uspokojeny, by Powell a spol. měli podle GS v červenci snížit úroky hned o 50 bazických bodů. Proces dalšího snižování by pak mohl pokračovat dále, a to i v případě úspěšného dořešení otázky obchodního sporu USA a Číny.

Pokud bychom se zaměřili na devizové trhy, výhled nižších amerických sazeb se podepisuje na silnějším euru vůči dolaru, byť v případě evropské měny se rovněž hovoří o možnosti snížení úroků. Vedle toho profitují měny rozvojových trhů – za poslední měsíc vůči dolaru nejvíce turecká lira, ruský rubl a na třetí pozici česká koruna.

Dnes by očekávání ohledně posunu amerických sazeb měla dopomoci dále zformovat vystoupení hned několik představitelů Fedu. Nejsledovanější by přitom mělo být hodnocení měnové politiky a ekonomického výhledu ze strany guvernéra Powella, načasované na 19:00 SEČ. Vzhledem k relativně krátké době od červnového zasedání Fedu bychom čekali, že se Powell bude držet tehdejší rétoriky. I proto by reakce dolaru nemusela být nutně natolik silná, byť šla overnight implikovaná volatilita EURUSD lehce nahoru. V kurzu již je totiž částečně započítána možnost červencového snížení o 25 bazických bodů, a to právě i na základě Powellova posledního vystoupení.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1397 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 95,96 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1370 do 1,1418 EURUSD.*

Koruna, podobně jako ostatní měny tzv. emerging markets, profituje z vidiny možného snížené amerických sazeb, které se projevuje na sílícím euru vůči dolaru. To je v tuto chvíli nejsilnější fundament. To potvrdil i včerejší den, kdy jsme na kurzu nespatřili výraznější výkyv spojený konkrétně s propadem podnikatelské nálady na minima z března 2015.

Dnes budeme sledovat, zda se na kurzu podepíše vystoupení guvernéra Fedu. Zítra bude hlavní událostí zasedání ČNB. Očekávání jsou nastavena jasně, sazby by měly zůstat beze změny. O to důležitější bude doprovodný komentář guvernéra Jiřího Rusnoka.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,57 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,59 až 25,69 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,37 až 22,56 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

