Diviš (Kooperativa): Zdanění technických rezerv by vedlo k růstu dividend

Generální ředitel pojišťovny Kooperativa (ze skupiny VIG) Martin Diviš v rozhovoru pro tisk mimo jiné komentoval připravované zdanění technických rezerv. Skupina VIG, která má kromě Kooperativy v ČR ještě Českou podnikatelskou pojišťovnu, by podle současného návrhu zaplatila 4 – 5 mld. Kč. Tento krok vlády by podle Diviše vedl k růstu cen pojistného a také k možnému rozpouštění dodatečně zdaněných rezerv do zisku a vyšší výplatě dividend. Snahy o zdanění technických rezerv jsou pro pojišťovny negativní, nicméně nepředpokládáme, že by toto zdanění prošlo v současné navrhované podobě.