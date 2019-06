Rozbřesk: Podnikatelé optimismem nehýří, ropa ztrácí a Maďarsko zvedne sazby?

Nejnovější data z ČR a vlastně i z Německa potvrzují dosavadní trend zhoršování podnikatelských nálad. Český podnikatelský sentiment se zhoršuje již téměř pravidelně od podzimu loňského roku a od dřívějšího a rychlejšího propadu mu bránily jen pozitivní výsledky ve stavebnictví zažívající boom vedoucí i k vyšším cenám v tomto odvětví. Pokud bychom se dívali jen na tuzemský průmysl , byl by patrný ústup optimismu daleko dříve, protože započal ještě před tím, než naše ekonomika začala skutečně výrazně šlapat na brzdu.Nálady v ekonomice se sice zhoršují a indikují další zpomalování ekonomického růstu, avšak na přicházející recesi zatím nevypadají. Celkově tedy sice ne, ale pod povrchem velkých všeobjímajících čísel jsou ta menší, která už tak přesvědčivě nepůsobí. Ukazují například, že třeba v průmyslu panuje velmi špatné očekávání pro další tři měsíce, pokud jde o nové zakázky. V tomto směru je dokonce míra pesimismu srovnatelná s poslední recesí před šesti lety. Současně vzhledem k obchodní orientaci a silnému zastoupení automobilového průmyslu korelují s vývojem v Německu, kde se také podle včera zveřejněných údajů Ifa, nálady a zejména pak očekávání zhoršují.Podniky ztrácejí svůj již tak nevelký optimismus a hledí do budoucnosti opatrně. Tvrdá čísla jim sice za pravdu zatím nedávají, nicméně jsou z podstaty věci zpožděná o několik měsíců, a tak v mezičase vlastně nic jiného než měkké ukazatele důvěry k dispozici oficiálně ani nejsou. Ty další přijdou už příští týden, kdy budou zveřejněny indexy nákupních manažerů za červen. Nic pozitivního se od nich nejspíše také očekávat nedá. Ochlazení přicházející ze zahraničí česká ekonomika nemůže nepocítit, nicméně může jej kompenzovat silnou domácí investiční a spotřebitelskou poptávkou. Alespoň v tomto směru včerejší průzkumy nedopadly nejhůř, protože důvěra spotřebitelů – byť již není tak vysoká jako dříve, zůstává stále nadprůměrně pozitivní. Koruna se včera opět vrátila pod hranici 25,60 EUR/CZK a přiblížila se tak na dohled úrovně prognózované centrální bankou. Pro její další směr bude nepochybně důležité, jaký signál vyšle ČNB po zítřejším zasedání bankovní rady. Zda totiž nebude až příliš holubičí ve světle aktuálního dění v zahraničí, aby ještě více posílila očekávání finančních trhů. Ty totiž stále více počítají se snižováním úrokových sazeb , a to už na horizontu jednoho roku. Ačkoliv se žádné činy od zítřejšího zasedání bankovní rady nečekají, mohou to být právě „jen“ slova, která nastaví koruně další směr.Eurodolar se dále tlačí vzhůru a to navzdory nepřesvědčivým zprávám z eurozóny, resp. z Německa. Nálada v největší evropské ekonomice dál klesá a dostala se na 97,4 bodu - nejnižší hodnoty od konce roku 2014. Je to především kvůli zhoršujícím se očekáváním, na kterých se podepisuje rozjíždějící se obchodní válka mezi USA a Čínou. Proto trh bude i nadále vyhlížet víkendové zasedání G20.Ve střehu dnes musí být forint, neboť zasedá MNB a podle našeho názoru je šance, že centrální banka zvedne sazby o 10 bazických bodů. Trh s něčím takovým nepočítá a tak by to mohlo být pro forint pozitivní překvapení. Brent dnes ráno mírně ztrácí navzdory novým americkým sankcím vůči Íránu. Ty míří tentokrát přímo na nejvyšší íránské představitele (včetně ájatolláha Alí Chameneího), čímž dále zpřísňují platný sankční režim. Reakce ze strany Teheránu na sebe zatím nechává čekat, nicméně se zdá, že k případné de-eskalaci napětí vede ještě dlouhá cesta.Dnes přijde na řadu první důležité číslo tohoto týdne, a to zásoby z dílny Amerického petrolejářského institutu, předskokana zítřejších oficiálních čísel od EIA.Wall Street si v úvodu nového týdne hledala směr. Hlavní index zakončily obchodování smíšeně: Dow Jones +0,05 %; S&P 500 -0,2 %; Nasdaq Comp. -0,3 %. Dařilo se technologickým akciím , zejména pak v sektoru polovodičů. Výše zakončily pondělní obchodování akcie aerolinek, průmyslových podniků nebo necyklické spotřeby. Výjimkou byly akcie Kraft-Heinz, které se po revizi analytiků Guggenheim posunuly o -3 % níže. Na opačné straně spektra se tentokrát umístily sektory zdravotnictví a základních materiálů.