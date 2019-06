Představitelé Fedu možná nastíní další kroky FOMC (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnes nás čeká několik proslovů představitelů FOMC. Ty mohou nastínit, jak jednotliví členové vnímají současnou ekonomickou situaci v Americe i jejich další kroky ohledně měnové politiky. Prodeje nových domů v zámoří zaznamenají za květen další pokles. Na dnešním zasedání maďarské centrální banky k žádné změně měnové politiky nedojde.

Prodeje nových domů v zámoří za květen propadnou

I když fundamenty americké ekonomiky zůstávají silné, statistiky prodeje nových domů tomu neodpovídají. Vypadá to, že nízká nezaměstnanost ani úrokové sazby příliš této statistice nepomáhají. Investice do bydlení klesají už po pět čtvrtletí a výjimkou nebude pravděpodobně ani Q2 2019. Tomu bude odpovídat i dnešní statistika prodeje nových domů za květen, jejichž meziměsíční dynamika po slabém dubnu zůstane v propadu.

Po holubičím zasedání Fedu minulý týden budou dnes trhy sledovat prohlášení jednotlivých členů FOMC včele s guvernérem Powellem. Ti mohou trhu pomoci formovat očekávání ohledně dalších kroků Fedu, včetně načasování snížení základní sazby. Trh totiž už 100% počítá s tím, že ke snížení sazeb dojde už na příštím zasedání v červenci a bude hledat signály, které ho v tom utvrdí.

Ifo index nejníže od prosince 2014

Německá podnikatelská důvěra měřená předstihovým indikátorem Ifo se v červnu propadla na nejnižší hodnotu od prosince 2014. Zklamání přinesla složka hodnotící očekávání do budoucnosti. Naopak hodnocení současné situace dopadlo lépe, než se očekávalo a zůstává nad dlouhodobým průměrem. Především to je ale sektor služeb, který táhne celý index nahoru, zatímco hodnocení v průmyslu se nadále propadá a naznačuje, že německý průmysl stále nemá to nejhorší za sebou.

Maďarská centrální banka sazby nezmění

Dnešní zasedání Maďarské centrální banky žádnou změnu úrokové sazby nepřinese. Bude však představen nový Inflační report, který zohlední aktuální inflaci. Poslední květnová inflace se nachází 0,9 pb nad cílem centrální banky, ta by ale podle jejich projekce měla během příštích čtvrtletí klesnout zpět na 3% cíl. Rada rovněž vezme v potaz i holubičí rétoriku ECB. Je tedy pravděpodobné, že normalizace maďarské měnové politiky tak alespoň do dalšího zasedání pokračovat nebude.

Důvěra v ekonomiku poklesla

Koruna včera po celý den bez větších výkyvů oscilovala okolo 25,60 CZK/EUR. K pohybu ji nepřiměla ani statistika ČSÚ o důvěře v ekonomiku za červen. Zatímco spotřebitelská důvěra zůstala meziměsíčně nezměněná, podnikatelská důvěra spadla nejníže od března 2015. Více jsme o této statistice psali zde: http://bit.ly/2IE8xGq. Malou aktivitu ale zaznamenaly také ostatní regionální měny. Polská statistika maloobchodních tržeb za květen zklamala trh, ale se zlotým to ani nehnulo a zůstal na ranní úrovni 4,255 PLN/EUR. Mírný pohyb zaznamenal maďarský forint, když oslabil o 0,1 % na 324,3 HUF/EUR.