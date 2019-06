Proslovy amerických centrálních bankéřů v hledáčku investorů (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Jaderná elektrárna Dukovany musela neočekávaně odstavit svůj druhý blok.

Evropské akcie by měly na počátku seance zamířit dolů.

Dnes budou ve Spojených státech zveřejněny ceny nemovitostí ve 20 největších metropolích, prodeje nových domů a spotřebitelská důvěra. V Evropě budou publikovány některé francouzské předstihové ukazatele. Nejzajímavější událostí však bude vystoupení několika amerických centrálních bankéřů včetně šéfa Fedu Jeroma Powella.

Société Générale zvýšila doporučení na Držet pro akcie španělské technologické společnosti Indra Sistemas.

Obchodování na zámořských trzích

Americké indexy navázaly na včerejší náladu v Evropě a rovněž uzavřely ve ztrátách. S&P 500 přišel o 0,2 %, technologický Nasdaq oslabil o třetinu procenta. Naproti tomu průmyslový Dow Jones se udržel v kladné nule, když jeho zisk představoval tři setiny procenta. Nejméně se dařilo energetickým společnostem (-0,9 %) v souvislosti s připravovanými novými sankcemi Spojených států vůči Íránu.

Červené monitory akciových obchodníků byly patrné i v průběhu dnešního ranního obchodování v asijsko-pacifickém regionu. Nejhůře se dařilo čínským indexům, které dosahovaly ztrát až okolo 1,5 %. Výprodeje souvisejí s určitou nejistotou na trzích spojenou s plánovanou schůzkou amerického a čínského prezidenta na zasedání zemí G20.

Dnes se ale pozornost investorů zaměří na proslovy několika amerických centrálních bankéřů. Fed na posledním zasedání v minulém týdnu představil holubičí rétoriku. Trhy v současné době počítají s tím, že do konce roku dojde ke snížení úrokových sazeb. Podstatné tedy bude, jak se centrální bankéři vyjádří k možnému uvolňování měnové politiky. Na druhou stranu ale nelze očekávat výrazně odlišnou rétoriku oproti minulému týdnu. Reakce finačních trhů by tak nemusely být nijak výrazné.

ČEZ

Jaderná elektrárna Dukovany znovu odstavila svůj druhý blok poté, co byl po pravidelné odstávce v provozu od neděle. Důvodem je možná závada na jednom ze šesti parogenerátorů. Blok by měl dle mluvčího elektrárny Jiřího Bezděka být mimo provoz několik dní. Informaci zatím vnímáme neutrálně, nicméně nutné prodloužení odstávky na několik týdnů by mohlo mít již nepříznivé dopady do hospodaření.