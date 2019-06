Zvedne dnes maďarská MNB sazby?

Eurodolar se dále tlačí vzhůru a to navzdory nepřesvědčivým zprávám z eurozóny, resp. z Německa. Nálada v největší evropské ekonomice dál klesá a dostala se na 97,4 bodu - nejnižší hodnoty od konce roku 2014. Je to především kvůli zhoršujícím se očekáváním, na kterých se podepisuje rozjíždějící se obchodní válka mezi USA a Čínou. Proto trh bude i nadále vyhlížet víkendové zasedání G20.Ve střehu dnes musí být forint, neboť zasedá MNB a podle našeho názoru je šance, že centrální banka zvedne sazby o 10 bazických bodů. Trh s něčím takovým nepočítá a tak by to mohlo být pro forint pozitivní překvapení.