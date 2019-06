12.h - Evropa zahajuje týden opatrným poklesem kvůli varování Daimleru, euro silnější, ropa vyčkává, BCPP málo likvidní a kolem nuly

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne lehce negativně a to především v reakci na snížení výhledu německého Daimleru, který negativně ovlivňuje celý automobilový sektor potažmo pak celé trhy.Pro Evropu je automobilový sektor jedním z klíčových a jeho problémy nevěští nic dobrého z pohledu celé ekonomiky Negativně působí také stále velice napjatá situace kolem Íránu. Hrozba otevřeného střetu s USA není pro trhy příznivou. Trump o víkendu uvedl, že je připraven s Íránem vyjednávat.Investoři budou tento týden vyhlížet také blížící se summit G-20 a v jeho rámci avizované setkání amerického a čínského prezidenta. Euro dopoledne výrazněji posiluje vůči dolaru euru posiluje směrem pod hranici 25,6. Ropa v úvodu týdne spíše vyčkává na další vývoj krize kolem Íránu. BCPP vstupuje do nového týdne jen velmi málo likvidní. Ke dnešnímu dni měli vstoupit v platnost některé technické změny v nastavení indexů CECE. Zatím se příliš nedaří především bankám. Avast v první den po lock-upu relativně velkého akciového podílu poněkud paradoxně posiluje. Daří se ČEZu