Nálada v Německu na bodu mrazu, ECB čeká na výsledek G20

Nálada v největší světové ekonomice dál klesá a dostala se na 97,4 bodu - nejnižší hodnoty od konce roku 2014. Je to především kvůli zhoršujícím se očekáváním, na kterých se podepisuje rozjíždějící se obchodní válka mezi USA a Čínou. Alarmující také je, že nálada se v tuto chvíli zhoršuje prakticky napříč všemi sledovanými odvětvími - to znamená i ve službách nebo ve stavebnictví, které stále těží z přetrvávající dobré situace na trhu práce Červnová měkká data tak potvrzují naše chmurné odhady pro největší evropskou ekonomiku. I když se pád podnikatelské nálady PMI zastavil, pořád dohromady s dnešním indexem Ifo a s průzkumy Evropské komise ukazují na pokles německého hospodářství v polovině roku (-0,1 % mezikvartálně). A tvrdá data z průmyslu a maloobchodu v tuto chvíli vysílají ještě horší signál než samotné nálady a průzkumy mezi spotřebiteli a podnikateli (náš nowcast ukazuje na -0,2 až -0,3 % mezikvartálně). To vše se sice ještě může změnit, protože průmysl a maloobchod máme k dispozici pouze za duben, ovšem otázkou je jestli k lepšímu? Minimálně podnikatelské nálady ukazují, že negativní trend se zatím neobrací.A to je jeden z důvodů, proč je ECB nervózní a začíná řinčet zbraněmi. Největší evropská ekonomika se z motoru eurozóny stala podobně jako Itálie brzdou. Jen důvody jsou zcela jiné. Ne domácí problémy, ale vysoká otevřenost Německa a jeho zranitelnost vůči poruchám v globálním obchodu. I proto Mario Draghi explicitně zmínil, že další kroky ECB budou záviset i na výsledku jednání G20 startující tento pátek…