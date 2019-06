V prvním kole zátěžových testů prošlo 18 hlavních US bank

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Prvním kolem pravidelných zátěžových testů Fedu prošlo všech 18 velkých bank, které byly do těchto testů zahrnuty. Banky by při nejtěžším zátěžovém scénáři sice utrpěly ztráty v objemu 410 mld. USD , nicméně stále by jim zbylo dostatek kapitálu, aby tuto krizi překonaly. Výsledky druhé podrobnější fáze těchto testů budou zveřejněny později v průběhu tohoto týdne.