Další uvolňování peněz jako příznak závislosti na růstu

Obavy z obchodní války, poklesu celosvětového ekonomického růstu a slabé inflace způsobily očekávanou rétoriku Fedu, který sice v červnu nechal sazby na nezměněné úrovni, ale varoval, že pokud budou hrozby pokračovat, čeká nás jejich snížení.

Kvůli slabé inflaci se začalo polemizovat o zavedení kvantitativního uvolňování jako dalšího stimulu, ať už v EU nebo v USA. Výnosy amerických vládních dluhopisů (10leté) klesaly celý měsíc, neboť na trhu vládne nejistota a očekávalo se snižování sazeb.

Zlato se aktuálně nachází na maximech od roku 2013, což může být reakce na stav, kdy Fed naznačil snižování sazeb, a zároveň se kapitál vkládá do drahých kovů, které představují bezpečný přístav.

Na trhu se tedy nestalo nic překvapivého. Slabá inflace zapříčinila spuštění QE. Na tyto zprávy zareagoval akciový trh prudkým růstem. Fed tak opět zachránil trh po 8procentní korekci, kdy začalo narůstat napětí z obchodní války, a zároveň trh očekával růst sazeb a další QE. Fed tedy trhu vyhověl.

Jaká situace nyní nastane v EU?

Na tiskové konferenci ECB a Draghiho zaznělo, že udělají vše proto, aby zabezpečili další růst a cenovou stabilitu. Jedná se zejména o inflaci. Roční míra inflace v eurozóně klesla v květnu na 1,2 procenta (v dubnu to bylo 1.7 procent), což je opravdu vzdálené od inflačního cíle ECB na hranici 2 procent. V případě, že se situace nezlepší, je velmi velká pravděpodobnost, že nás čeká další snížení sazeb. ECB má nástroje na ovlivnění měnové politiky, i když největší z nich v podobě sazeb už limitovala, neboť se nacházejí na 0. Přesto pokud nedojde ke zlepšení situace a nastal by menší extrém, mohli bychom se dočkat snižování sazeb jako tomu bylo v Dánsku nebo Švýcarsku.

Co tedy může ECB ještě udělat? Mezi další nástroje, které může využít patří:

Intenzivnější a efektivnější forward guidance, neboli očekávání měnové politiky do budoucna, úrokové sazby na mírně záporných úrovních, pokračování v nákupu vládních dluhopisů, nákup hůře hodnocených aktiv, respektive povolení nákupu hůře hodnocených aktiv, delší lhůta při refinančních operacích či např. helikoptér money.

Některé metody by se měly použít až v extrémních případech, například u některých hypoték v Dánsku můžeme sledovat záporné sazby. Nebylo by skvělé, kdyby nám banka půjčila hypotéku, na které neproděláme? Samozřejmě, že ano, ale to by asi nebylo vše v nejlepším pořádku. Nemluvě o tom, že ceny nemovitostí by mohly dále růst.

Důležitou událostí je plánovaný týdenní summit G-20, kde by měly jednat USA a Čína o obchodní válce. Pokud by se situace aspoň částečně vyřešila, rizika zpomalení celosvětové ekonomiky by se snížila, čímž by klesla i možnost snižování sazeb, kterému se ale asi stejně nevyhneme (např. v US).