Rozbřesk: Jednání G20 (spolu)rozhodnou o měnové politice ECB

V tomto týdnu dostane ECB další důležité díly do skládačky, která by měla rozhodnout o nastavení měnové politiky v nejbližších měsících. Kromě další várky podnikatelských nálad a červnové inflace to bude zejména výsledek zasedání G20. Maria Draghiho totiž netrápí pouze slabá čísla z eurozóny: kvůli průmyslové recesi v Německu a klopýtání Itálie počítáme v druhém kvartále s nulovým růstem (mezikvartálně). O poznání větším bolehlavem jsou příčiny špatných hospodářských výsledků a padajících inflačních očekávání. Ty ECB správně spojuje s posledním rozjezdem obchodního válčení mezi USA a Čínou. To je skutečný startér prohlubujících se potíží německého průmyslu a Mario Draghi dokonce důležitost v pátek startujícího setkání G20 vyzdvihl ve svém vystoupení v Sintře.



Zdá se ovšem, že jakýkoliv průlom v zamrzlých obchodních vztazích mezi Čínou a USA by byl v tuto chvíli překvapivý. Čína odmítá jakoukoliv debatu dřív, než USA odstraní poslední sadu cel. Donald Trump naopak trvá na tom, že Čína nejprve implementuje požadovaná opatření a USA pak začnou uvažovat nad odstraněním sankcí. Pokud G20 nic nevyřeší, geopolitická napětí, která ohrožují eurozónu, budou dál spíše sílit. Kromě obchodního válčení USA a Číny se znovu zhoršuje situace na italské politické scéně (i když EK má podle posledních zpráv s Římem větší trpělivost), což nevěstí nic dobrého pro důležitá jednání o nových šéfech Komise i ECB. Navíc na podzim začne být znovu aktuální otázka tvrdého brexitu a začne se “natvrdo” jednat o nové rozpočtové perspektivě. Pokud tedy budou geopolitická rizika a nejistoty dál sužovat největší ekonomiku eurozóny, bude ECB nucena jednat. Na zářijovém zasedání by pak pravděpodobně připadala v úvahu kombinace opatrného snížení sazeb a příprava trhu na eventuální spuštění nového QE…



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží v blízkosti 25,60 EUR/CZK. Holubičí kanonáda z Fedu i z ECB nakonec české měně překvapivě příliš nepomohla. A ani tento týden pravděpodobně nedostane žádný pozitivní impuls od ČNB.



Zahraniční forex

Eurodolar mašíruje na sever a tentokrát není v pozadí jen holubičí Fed. Evropská komise totiž začíná měknout, neboť zřejmě nehodlá spustit sankční proceduru proti Itálii za porušování fiskálních pravidel. Podle nejmenovaných hlasů z EK má Itálie údajně více času, aby upravila výdaje v souladu s tím, co slíbila (aby dluh k poměru k HDP dále klesal). Na konflikt mezi odcházející EK a vládou v Římě to tedy nevypadá, což je jenom dobře pro euro.



Zatímco ve střední Evropě před blížícím se zasedáním MNB slábne forint, mezi měnami se naopak daří turecké liře. TRY je zjevně spokojena, že opakované volby v Istanbulu vyhrála opozice, která tak již přesvědčivě porazila Erdoganovu stranu.



Ropa

Rostoucí napětí na Blízkém východě, respektive v americko-íránských vztazích, rezonuje ropným trhem a táhne ceny vzhůru. Ropa Brent si tak v minulém týdnu připsala solidních pět procent, zatímco americká WTI dokonce celých deset procent, což představuje nejvýznamnější nárůst od konce roku 2016.



Tento týden navíc slibuje další vyostření vzájemného konfliktu, které budou kvitovat ropní býci. Spojené státy totiž v neděli oznámily zpřísnění už tak tvrdých sankcí vůči Íránu a je otázkou, jak Teherán zareaguje a zda bude situaci dále eskalovat. V hluboké nejistotě pak trhy nechává rovněž plánovány raketový útok na Írán, který byl sice na poslední chvíli zrušen, ale ukazuje na ochotu USA zasáhnout v regionu vojensky.



V neposlední řadě bude ropný trh věnovat pozornost také tradičním týdenních statistikám. V úterý to bude stav zásob od API, na který ve středu navážou čísla od EIA. V pátek týden zakončí aktivita amerických těžařů od agentury Baker Hughes.