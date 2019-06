EK nezahájí proti Itálii sankční proceduru a tak euro sílí

Eurodolar mašíruje na sever a tentokrát není v pozadí jen holubičí Fed . Evropská komise totiž začíná měknout, neboť zřejmě nehodlá spustit sankční proceduru proti Itálii za porušování fiskálních pravidel. Podle nejmenovaných hlasů z EK má Itálie údajně více času, aby upravila výdaje v souladu s tím, co slíbila (aby dluh k poměru k HDP dále klesal). Na konflikt mezi odcházející EK a vládou v Římě to tedy nevypadá, což je jenom dobře pro euro Zatímco ve střední Evropě před blížícím se zasedáním MNB slábne forint, mezi měnami se naopak daří turecké liře . TRY je zjevně spokojena, že opakované volby v Istanbulu vyhrála opozice, která tak již přesvědčivě porazila Erdoganovu stranu.