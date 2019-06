Ranní GBP/USD - Pondělí 24.6.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Během páteční obchodní seance USD nejprve posiloval a měnový pár GBP/USD sestoupil přibližně o dvě supportní úrovně. Po 13. hodině se situace výrazně změnila. Nejen že dolar oslaboval, ale i samotná libra začala přidávat na své síle, takže z toho vznikl slušný růst, který se v průběhu zapíral o čtyři cenové úrovně. Za posílením samotné GBP stojí hlavně Bank of England, když oznámila svůj plán postupného zvyšování úrokových sazeb do budoucna.



GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Máme tady pondělí. První pracovní den v novém týdnu, který je zvláštní tím, že v makrokalendáři nejsou žádné důležité fundamenty ani pro GBP, ani pro USD. Za poslední čtyři dny je pár GBP/USD na růstové vlně a pokud by překonal přemístěnou žlutou úroveň a ještě se o ni zapřel, tak uvěřím, že to s posilováním náš oblíbený měnový pár myslí vážně. Nakonec tomu hraje do karet i touha po zvedání úrokových sazeb od Bank of England. Každopádně cena má vždy pravdu, tak se nechme překvapit, jestli bude i nadále respektovat vyznačené cenové úrovně ať už půjde směrem nahoru, nebo směrem dolu.



UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.