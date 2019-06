Trhy budou bedlivě sledovat jakékoliv signály z Fedu (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Po zasedání v minulém týdnu trh včetně nás očekává na tom nadcházejícím červencovém snížení dolarových úrokových sazeb. Hráči na trhu budou bedlivě sledovat zítřejší projev předsedy FOMC J. Powella i guvernér Fedu z New Yorku J. C. Williamse. Jednou z nejvýznamnějších geopolitických událostí týdne bude setkání amerického a čínského prezidenta na zasedání skupiny G20 v japonské Osace. Velka očekávání od tohoto setkání ale nemáme, a to samé platí i pro setkání klíčových představitelů EU. Ti budou dále jednat o obsazení klíčových pozic po nedávných volbách do evropského parlamentu.

Inflace v eurozóně zůstává hluboko pod cílem ECB

Průzkum Evropské komise za červen by měl ukázat na pokračování zlepšujícího trendu, který byl v květnu odstartován a dostat se nad 0,4 standardní odchylky nad dlouhodobý průměr. Takovýto výsledek by měl být konzistentní s růstem HDP o 0,4% q/q během Q2 19. Inflace v eurozóně ale zůstane nízká, červnovou hodnotu předpokládáme na květnových 1,2 % y/y. Mírné zrychleni zřejmě uvidíme u jádrové složky, což bude kompenzováno nižší dynamikou cen pohonných hmot.

ČNB zdůrazní rizika horšího vnějšího prostředí

Klíčovou událostí příštího týdne je zasedání bankovní rady ČNB. Centrální bankéři budou hodnotit rizika stávající květnové prognózy. Zveřejněná domácí data ČNB vesměs pozitivně překvapila (počínaje inflací, vývojem mezd a HDP), proti tomu ale bude stát výrazně horší vnější prostředí. I když největší jestřábi v bankovní radě budou zřejmě opět hlasovat pro vyšší sazby, ty na tomto zasedání rozhodně nahoru nepůjdou, celkové vyznění, jak ho bude prezentovat guvernér, očekáváme holubičí.

Zaostřeno na dnešek

Ifo se snad již stabilizuje

Červnový index německé podnikatelské důvěry Ifo by již měl pomalu naznačovat stabilizaci nepříznivé situace, která panuje zejména v průmyslovém sektoru. Zatímco snižující se zásoby jsou povzbuzujícím faktorem, na makroúrovni stále průmyslníky straší vyhrocená situace mezi Spojenými státy a jejich klíčovými obchodními partnery.

Padající dolarové sazby pomáhají euru na tříměsíční maximum

Navzdory tomu, že německé respektive evropské PMI potvrzují, že v případě průmyslu je situace více než vážná, kurz společné evropské měny se vůči dolaru vyšplhal na nejvyšší hodnotu za poslední tři měsíce. Dolaru v závěru minulého obchodního týdne rozhodně neprospěly geopolitické turbulence (rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa zaútočit na Irán a následné zrušení tohoto rozkazu), již delší dobu pak zelené bankovky trpí spekulacemi na snižování dolarových úrokových sazeb.

Čeští průmyslníci nejsou rezistentní

Zatímco stavebníci mají díky vysoké poptávce související i investiční aktivitou žně, průmyslníci se obávají, že na ně potíže zahraničních kolegů dříve či později dopadnou. Spotřebitelé zatím nadále profitují z vysoké zaměstnanosti a rostoucích mezd.

Koruna drží silné úrovně

Po posílení koruny v předminulém týdnu česká měna během minulého týdne zisky lehce korigovala, nicméně zůstala relativně silná. Během páteční seance se kurz obchodoval těsně nad hladinou 25,60 CZK/EUR, což znamenalo v celotýdenním hodnocení oslabení v rozsahu necelé třetiny procenta.

Všechny měny v regionu podporuje situace na globálním trhu. Navzdory zhoršující se ekonomické situaci v eurozóně i USA lokální měny paradoxně získávají v důsledku rostoucích očekávání, že americká centrální banka co nevidět zahájí cyklus snižování úrokových sazeb. K tomu podle nás dojde již na červencovém zasedání FOMC. Bude se tak jednat o opačnou situaci ve srovnání s loňským rokem. Fed vloni celkem rychle úrokové sazby zvyšoval, dolar posiloval, měny rozvíjejících se trhů ztrácely. Na snižování dolarových úrokových sazeb by tak měla reagovat americká měna oslabováním, což by mělo měny rozvíjejících se trhů naopak podporovat.