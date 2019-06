Tento týden nabídne dividendy od Deere, Mondelez, Xerox, Western Digital a spousty dalších

Poslední červnový týden přinese na Wall Street jakousi předzvěst další výsledkové sezóny. Hospodaření sice zveřejní jen jednotky firem, bude však mezi nimi, díky odlišnému fiskálnímu období, ve čtvrtek zástupce prestižního indexu DJIA společnost Nike (NKE). Za zmínku stojí navíc i pondělní reporty firem FedEx (FDX), Lennar (LEN) či Micron Technology (MU). Živěji nicméně bude z hlediska rozhodných dnů na dividendu, když v tomto ohledu stanovilo termín přes 250 nejen amerických korporací.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Producent cukrovinek Mondelez International (MDLZ), který má vlastně díky vlastnictví dřívějších domácích Čokoládoven své výrobní aktivity také v ČR, rozdělí akcionářům požitek 0,26 USD. U titulu to indikuje dividendový výnos necelá 2 %. Výrobce zemědělské techniky Deere (DE) vyplácí v absolutních číslech mnohem výraznější čtvrtletní dividendu 0,76 USD. Vzhledem k vyšší ceně akcií však titul nabízí poměrně srovnatelný dividendový výnos, resp. zhruba 2,2 %.

Z hlediska výnosu se atraktivněji tváří tradičně akcie bank. Tento týden jich rozhodné datum pro nárok na aktuální čtvrtletní dividendu stanovilo hned několik. Až na pátek ex-date například State Street (STT) rozdělující 0,47 USD. Konkurenční tituly jako Fifth Third Bancorp (FITB) či U.S. Bancorp (USB) mají ex-date již o den dříve. Posledně zmiňovaná rozděluje 0,37 USD, Fifth Third Bancorp (FITB) dokonce, i přes 2 centové navýšení, jen 0,24 USD. Přesto ze zmiňovaných titulů, vzhledem k značně nižší ceně akcií, titul indikuje v porovnání nejvyšší dividendový výnos téměř 3,5 %.

Více než dvojnásobný dividendový výnos však nabízejí akcie British American Tobacco (BTI), které lze z velkých více než 10 mld. USD korporací prohlásit díky tomu za premianty tohoto týdne. Firma, která je aktivní také v České republice a kterou kuřáci znají díky značkám jako Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall či Rothmans, vyplatí akcionářům požitek 0,6745 USD.

Za zmínku stojí z technologického sektoru akcie Xerox (XRX) s pravidelným požitkem 0,25 USD a tedy nyní dividendovým výnosem přes 3,1 %. Známý producent hard disků Western Digital (WDC) rozděluje dvojnásobně větší dividendu 0,50 USD, což přináší zajímavější dividendový výnos blížící se 4 %. Tyto dvě společnosti stanovily ex-date rovněž na 27. června, tzn. s nárokem na aktuální požitek se dané akcie budou naposledy obchodovat ve středu.

Zmínit lze závěrem také průmyslový konglomerát General Electric (GE), který však vzhledek k firemním problémům vyplácí poslední čtvrtletí již jen symbolickou centovou dividendu.



K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.



Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 21.6.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr příp. mm.dd.rrrr

Závěrem snad jen dodat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.