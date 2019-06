Jak skloubit pracovní a osobní život matky od rodiny?

Nepřemýšlejte o domácích pracích během pracovní porady

Nejdůležitější informace pro vás a skvělý návod na to, jak se nezbláznit, je umět oddělit váš pracovní a soukromý život. Není nic horšího, než když jste v práci myšlenkami u žehlení a přemýšlíte, co budete zase vařit k večeři, pracovní výsledky v tomto případě nebudou nijak valné. To vám mohu zaručit! Co tedy s tím? Jak zvládnout profesní a osobní život s přehledem a úsměvem na tváři? Přinášíme pár osvědčených tipů…

• Udělejte si z domácích prací rutinu

Nastavte si pravidelný řád domácích prací. Pokud budete vykonávat úklid a vaření v určených časech, tak si na to zvyknete a budete vše dělat automaticky. Tím předejdete tomu, že něco vypustíte z hlavy. Nebudete tak tolik v napětí a ve stresu, že něco nezvládnete, protože jednoduše zapomenete. Doporučuji si ze začátku všechno sepsat na tzv. „to do listy“ nebo si pořiďte týdenní či měsíční rozvrhy, do kterých si všechny činnosti rozplánujte. Můžete si je vytvořit i třeba v programu MS Excel. A nezapomeňte, že na domácnost nemusíte být sami, a tak zapojte všechny členy vaší rodiny.

• Vyhraďte si každý den hodinu času na učení s dětmi

Velká část pracujících matek si stěžuje, že nemají čas na své děti, natož aby jim pravidelně kontrolovaly úkoly do školy. To je ale velká chyba, za svoje děti máte zodpovědnost a vaší hlavní úlohou je se o ně postarat. Díky učení s dětmi získáte přehled o tom, co se vaše ratolest aktuálně učí, co probírají nového a co mu jde, případně v čem naopak potřebuje pomoct. Jak budete trávit čas se svými dětmi, můžete se u toho dozvědět i něco o nich, co je baví, jaké mají pocity a s jakými kamarády se stýkají. Udělejte si z učení hru a bavte se společně!

• Zjednodušte si vaření a používejte mrazničku

Pro případ nouze se vždycky hodí, když máte něco připraveného v mrazničce a jídlo kdykoliv připravíte. Rozmražení vám v mikrovlnné troubě zabere pár minut a členové vaší rodiny neumřou hlady. Vařte jednoduchá jídla a složitější pokrmy, jako jsou knedlíky a omáčky si nechte na víkend, kdy budete mít více času. O víkendu si připravte jídelníček na následující týden, budete tak vědět co máte nakoupit a odpadne vám vymýšlení jídel během pracovního procesu. Zeptejte se i ostatních, co by si dali, můžete to pojmout jako společný úkol pro celou rodinu. Zbavte se výčitek a občas si objednejte menu z restaurace, nic tak hrozného se nestane a určitě kvůli tomu nemusíte mít pocit selhání!

• Snažte se najít hodinu týdně na cvičení a relaxaci

Většina pracujících matek nemá čas na sebe a své zájmy. Je vidět mnoho zanedbaných a unavených žen a přitom úplně zbytečně. Prosaďte si doma alespoň hodinu týdně na sebe, zajděte si zacvičit jógu či pilates a myslete na své zdraví, hned se budete cítit mladší, svěží a pocítíte více energie. Odrazí se to pozitivně nejen doma, ale i v práci.

• Vyrazte na dovolenou s rodinou nebo se sejděte s přáteli alespoň jednou měsíčně

Neznamená to, že máte jezdit každý měsíc na dovolenou a utrácet za to horentní sumy. Bohatě postačí, když vyrazíte na dovolenkový pobyt 2× za rok, 1× za měsíc vezmete děti o víkendu či o prázdninách někam na jednodenní výlet a sem tam se setkáte se svými přáteli. To vám pomůže s nimi udržet kontakt a utužit vaše vztahy. Před dovolenou si všechno pořádně naplánujte s dostatečným předstihem, ať můžete odjet s čistou hlavou, prázdným stolem v kanceláři či jinými nedodělky v práci.

• Pravidelně diskutujte o chodu domácnosti s rodinou

Nemluvte doma o práci, když už opravdu máte tu potřebu, tak alespoň minimálně. Když jste doma, tak věnujte své tělo i mysl pouze své rodině a užívejte si své blízké. Raději s nimi hovořte o chodu domácnosti, naplánujte si, co uvaříte další týden, napište si rozpis domácích prací, zahrajte si zábavnou stolní hru, sledujte spolu filmy a vymýšlejte, kam vyrazíte za dobrodružstvím na nějaký pěkný výlet.

Je těžké udržet chod v domácnosti a vše dokonale skloubit, ale stojí to za to!

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová