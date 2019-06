Víkendář: Skutečný produkt je znatelně vyšší než oficiální čísla

Hrubý domácí produkt ve skutečnosti neměří celkovou ekonomickou aktivitu v zemi, ale zboží a služby, které jsou prodávány a kupovány na trzích. Na svém populárním blogu The Conversable Economist na to poukazuje Tim Taylor s tím, že svým studentům vždy zdůrazňuje následující: Pokud si doma uklidíte, uvaříte jídlo, hlídáte děti či posekáte trávník, tato „výroba v domácnosti“ se do HDP nepočítá. Jestliže si ale na to vše někoho najmete, tyto aktivity se v produktu objeví. Ekonom se poté věnuje odhadům toho, jak vysoký by byl produkt v případě, že by se do něj započítala „produkce domácností“.



Taylor si všímá, že americká Bureau of Economic Analysis zveřejňuje vedle HDP „satelitní účty“, které obsahují širší odhady ekonomické aktivity. A ekonomové Danit Kanal a Joseph Ted Kornegay nyní zveřejnili studii „Accounting for Household Production in the National Accounts: An Update, 1965–2017“, která se zabývá stejným tématem. Základem odhadů produktu zahrnujícího i činnosti prováděné v domácnostech je čas, který na ně domácnosti věnují. A následně odhad tržního nákladu tohoto času.



Zmíněné studie tvrdí: „Z domácích aktivit jsou nejvýznamnější ty, které nelze na trhu přímo pořídit. Výpočet je založen na odhadu počtu hodin, které jsou věnovány domácím pracím , vaření, zahradničení, nakupování, péči o děti a cestování. Tržní hodnota těchto aktivit je pak počítána pomocí mzdy pomocníků v domácnostech a na základě odhadovaného počtu odpracovaných hodin. Jde tedy o přístup založený na tržních hodnotách.“Taylor poukazuje na to, že podle této metody byl americký produkt roku 1965 o 37 % vyšší než oficiální čísla. A produkt roku 2017 byl vyšší o 23 %. „Pokud jste se tedy někdy provinili tím, že používáte produkt na hlavu jako hrubé měřítko bohatství společnosti (tento hřích jsem já spáchal několikrát), pak vězte, že započítání produkce domácností ukazuje na vyšší životní standard než konvenční měřítka,“ píše k tomu Taylor.Nabízí se ale otázka, proč mělo započítání produkce domácností na produkt větší dopad před několika desetiletími. Taylor tvrdí, že domácí aktivity již dnes nejsou tak významné, protože více žen je dnes zaměstnáno. Tudíž výrazně klesl zejména počet hodin nezaměstnaných žen odpracovaných v domácnosti.Zmíněná studie také ukazuje, že růst rozšířeného HDP je pomalejší než růst běžně užívaného měřítka produktu. Ten se v nominálním vyjádření mezi lety 1965–2017 pohyboval v průměru na 6,5 %, zatímco rozšířený HDP rostl o 6,3 %. Klesající počet odpracovaných hodin v domácnostech totiž znamená, že „tato část ekonomiky se zmenšuje“.„Jako u každého ekonomického ukazatele i zde platí, že konkrétní číslo má omezenou vypovídací schopnost a je lepší se dívat na více indikátorů najednou. Ve studii je prezentován jen konkrétní odhad, nenalezneme tam hypotézy o tom, proč k danému vývoji dochází. Pravděpodobně jde ale o odraz více faktorů, jako je menší počet dětí v rodinách, nové technologie, jako jsou myčky nádobí a mikrovlnné trouby, a také větší sklon k nákupu služeb včetně jídel v restauracích či úklidu,“ uzavírá Taylor.Zdroj: The Conversable Economist