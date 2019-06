Na D1 si připravte pevné nervy, vzkázal ministr. Kdy zdraží známky?

Návrh poslance ANO Martina Kolovratníka , který vrátil do hry zdražené dálničních známek, vyvolal mezi motoristy bouři. Vážně chtějí za to parkoviště na D1 platit ještě víc? Kde Za takovou dálnici by měli ještě doplácet! Než se kodrcat za 2000 v kolonách po tankodromu, tak raději pojedu po okreskách a bez nervů. Tak zněly některé vzkazy řidičů. Co na to ministr dopravy?

Za roční dálniční známku o pětistovku víc, tedy 2000 korun. Za měsíční až 600 korun a za desetidenní čtyři stovky.

Tak zní návrh poslance a dopravního experta hnutí ANO Martina Kolovratníka na zvýšení horní hranice poplatků za české dálnice.

Současný zákon zdražení neumožňuje, proto chce poslanec limity změnit. "Důvodem pro zvýšení zákonného limitu, který se měnil naposledy v roce 2009, je zejména skutečnost, že již od roku 2012 je výše ročního poplatku stanovena na horní hranici současného limitu a není tak možno reagovat na obecný růst nákladů souvisejících s výstavbou, opravou a údržbou zpoplatněné dopravní infrastruktury a na růst inflace v posledních letech," píše se v jeho návrhu.

Vláda přitom ještě v únoru zvyšování horní hranice pro ceny za dálnice odmítla.

Kolovratník však případné zdražování vrátil do hry - návrh na změnu připojil k novele, která má od roku 2021 nahradit současné papírové dálniční známky nahradit elektronickými. Sněmovna bude definitivně rozhodovat v červenci.

Na hodně negativní ohlas řidičů reagoval ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) na twitteru. Motoristům nejdřív vzkázal, že si letos přes léto mají připravit na D1 pevní nervy. “Letošní sezóna bude velkou zatěžkávací zkouškou pro všechny. Díky za trpělivost,” napsal. Kolonám na modernizovaných úsecích těžko předejde, tak alespoň vyjednává s rádii, aby o zácpách rychleji informovaly.

Hned v dalším příspěvku raději ujistil šoféry, že před koncem rekonstrukce D1 nebude chtít ministerstvo za dálnice víc peněz. “Dokud nebude hotová modernizace D1, bude stát roční kupon 1500 Kč. Zvyšování ceny by v tuto chvíli nebylo vůči řidičům fér.” vzkázal.

“Můj návrh jen otvírá (do budoucna) možnost pro vládu. Může to být za rok nebo dva - podle toho, jak bude D1 hotová,” připojil se i poslanec Kolovratník.

"D1 by měla být zdarma. Dálnice, po které většinu času jedete 80 km/h není dálnicí!" napsal jim na to jeden z řidičů.