Americké akcie: Jaké zisky firem čekají analytici?

Výsledková sezóna za druhé čtvrtletí se blíží. Analytici z České spořitelny shrnují aktuální názory trhu na vývoj zisků firem zahrnutých v indexu S&P 500.

Konsenzuální odhady pro vývoj zisku na akcii (EPS) v 2Q2019 se podle FactSet za poslední měsíc snížily. Nyní hovoří o meziročním poklesu zisků o 2,1 % (-1,7 % před měsícem), zatímco tržby by měly růst o 4,1 % (+4,3 % před měsícem).

V rámci sektorů je největší meziroční růst zisků očekáván v sektoru energií (+3 %), veřejných služeb (+2,3 %) a zdravotní péče (+1,6 %). Největší propad zisků je naopak očekáván u technologií (-12 %), základních materiálů (-7 %) a nezbytného spotřebního zboží (-3 %).

Odhad vývoje EPS pro celý rok 2019 se podle FactSet snížil o desetinu procentního bodu na +3,2 %, v případě tržeb se předpokládá nárůst o 4,6 %.

Konsenzuální 12měsíční cílová hodnota indexu S&P 500 se ale zvýšila na přibližně 3 215 bodů, což představuje více než 10% růstový potenciál. Největší optimismus panuje ohledně sektorů energií (+28 %) a základních materiálů (+18 %), nejmenší naopak u veřejných služeb (+4,6 %) a realit (+5,4 %).

U sektorů s největším potenciálem růstu cen akcií (energie, materiály) se očekává v letošním roce pokles zisků. I tak zatím nedochází k razantnímu snižování cílových cen akcií jednotlivých společností, potažmo v celých sektorech. Aktuální negativní faktory jsou tedy zřejmě považovány spíše za dočasné (neměly by podle analytiků ovlivnit dlouhodobou výkonnost firem v těchto odvětvích). Jedná se o vysoce cyklické sektory závislé na vývoji cen komodit. V případě vyhrocení obchodních válek by ale aktuální slabost na komoditním trhu mohla pokračovat (Čína je zdaleka největším trhem pro většinu průmyslových a energetických komodit s výjimkou ropy).

Trh je oceněn na úrovni P/E 15,9. To je nižší hodnota než před měsícem, navíc pod pětiletým průměrem 16,5. Nejvyšší P/E (20) má tradičně sektor spotřebitelských služeb, nejnižší naopak finanční sektor (11,3). Banky by totiž v případě výraznějšího snižování sazeb ze strany Fedu trpěly a trh toto riziko již zahrnuje do cen.