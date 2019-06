Brno a jihomoravský: Velké omezení na D2, ve směru na Bratislavu začne oprava dálnice (video)

Na rozkopanou D1 jsme už zvyklí. Silničáři na nás proto připravili před létem dáreček - pustí se do opravy další části D2, vymění povrch ve směru na Bratislavu. Od km 3,2 do 9,7 o víkendu projedeme každým směrem jen jedním pruhem. Od pondělí do půlky září pak pojedeme do Brna jedním pruhem a z Brna ven dvěma.

Řidiči jedoucí po D2 by se měli připravit na komplikace, v sobotu totiž začala příprava na opravu dálnice. Doprava bude kvůli rozmisťování značení vedena v režimu 1 + 1, po dobu samotných prací pak pojedou dva pruhy ve směru na Bratislavu a jeden na Brno.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) upozorňuje řidiče na začátek rekonstrukce dálnice D2 v úseku mezi třetím a desátým kilometrem. Samotné práce začnou v pondělí, už v sobotu se ale začalo s rozmisťováním dopravního značení.

"V rámci oprav dojde ke kompletní výměně povrchu vozovky včetně výměny betonových a ocelových svodidel, k opravě odvodnění, dopravního značení, mostů a opravě povrchu ploch na odpočívce Chrlice vpravo. Práce potrvají do poloviny září," uvádí ŘSD.

Po dobu rozmisťování značení bude doprava vedena jedním pruhem na Bratislavu a jedním pruhem na Brno, během samotných prací se pak otevře další pruh na Bratislavu.