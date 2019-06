„Nejde nám jen o peníze“. Tak trochu jiný vstup na burzu a 50 % za den

I letošní rok je protkán sérií primárních úpisů akcií, především ze Silicon Valley, tedy pokud jde o americký trh. Slack Technologies včera vyzkoušela trochu jinou cestu a počátek veřejného obchodování jejích akcií bez klasického IPO je zatím odměněn 50% růstem hodnoty akcií.

Slack otevřel na neworské burze na úrovni 38,50 USD, vysoko nad refenční cenou 26 dolaru. Včerejší závěr titulu na hladině 38,62 USD/akcie ocenil celou firmu na 19,5 milionu amerických dolarů. Poslední získání kapitálu privátní cestou přitom celý Slack ocenilo na něco nad sedmi miliardami dolarů. Čtvrteční vstup na burzu tak ze Slacku udělal druhou nejcennější technologickou firmu, která letos na americké trhy vstoupila - byť v průběhu dneška cena akcií mírně vychládá.

O čem firma vůbec je? Jádrem Slacku je vývoj softwaru pro sdílení práce – zejména cestou chatu a projektového řízení a spolupráce.

Slack vynechal proces standardního IPO a, zjednodušeně řečeno, umožnil přímý nákup akcií bez klasické lock up periody. Se vstupem na veřejný trh Slacku radily Goldman Sachs, Morgan Stanley a Allen & Co. Za do nějaké míry podobnou strategii lze označit hudební streamingovou službu Spotify, která je dnes od referenční ceny výše o 13 procent.

Šéf Slacku Stewart Butterfield v komentáři k transakci vysvětlil, proč firma nezvolila klasické IPO. Nepotřebuje prý nezbytně co nejvíce peněz a nemíní ředit akcionáře (míněno o náklady procesu).

Ve struktuře Slacku musejí být nejprve akcie typu B, spojené se silným hlasovacích právem, konvertovány na klasické akcie typu A a teprve pak mohou být prodány. Dle dat Bloomberg bylo za první den zobchodováno přes 140 milionů kusů akcií.

Vývoj ceny akcíí Slack online (USD/akcie):

Ke vstupu na veřejný trh vedla v případě Slack dlouhá cesta. Firma, již pod vedením Butterfielda, vyvinula Tiny Speck, jednoduchý nástroj tvorby videoher. Následně přišla se hrou Glitch, která – v rámci vývojových prací - přinesla vedlejší produkt v podobě chatovací utility a nástroje pro sdílení souborů. Následně přišel Slack. Jedním z prvních silných podporovatelů, investorů, byla firma Accel a její partner Andrew Braccia. S CEO Slacku se potkali v rámci Yahoo! Software se postupně šířil z mantinelů Silicon Valley do světa a vedle pracovního chatu postupně umí sdílet soubory, organizovat workflow projektů, videokonference nebo organizování a sledování „to-do“.

Konkurencí pro Slack jsou Microsoft, Alphabet nebo Facebook, ale také například HipChat. Podle samotné firmy Slack denně využívá 10 milionů uživatelů napříč světem. Velcí zákazníci, kterých je kolem 650 a platí roční poplatek 100 a více tisíc dolarů, se podílejí na tržbách z více jak 40 procent.