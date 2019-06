Koruna drží silné úrovně (Komentář)

Po posílení koruny v předchozím týdnu česká měna během tohoto týdne zisky lehce korigovala, nicméně zůstala relativně silná. Během páteční seance se kurz obchodoval těsně nad hladinou 25,60 CZK/EUR, což znamenalo v celotýdenním hodnocení oslabení v rozsahu necelé třetiny procenta.

Všechny měny v regionu podporuje situace na globálním trhu. Navzdory zhoršující se ekonomické situaci v eurozóně i USA lokální měny paradoxně získávají v důsledku rostoucích očekávání, že americká centrální banka co nevidět zahájí cyklus snižování úrokových sazeb. K tomu podle nás dojde již na červencovém zasedání FOMC. Bude se tak jednat o opačnou situaci ve srovnání s loňským rokem. Fed vloni celkem rychle úrokové sazby zvyšoval, dolar posiloval, měny rozvíjejících se trhů ztrácely. Na snižování dolarových úrokových sazeb by tak měla reagovat americká měna oslabováním, což by mělo měny rozvíjejících se trhů naopak podporovat.

Klíčovou událostí příštího týdne je zasedání bankovní rady ČNB. Centrální bankéři budou hodnotit rizika stávající květnové prognózy. Zveřejněná domácí data ČNB vesměs pozitivně překvapila (počínaje inflací, vývojem mezd a HDP), proti tomu ale bude stát výrazně horší vnější prostředí. I když největší jestřábi v bankovní radě budou zřejmě opět hlasovat pro vyšší sazby, ty na tomto zasedání rozhodně nahoru nepůjdou, celkové vyznění, jak ho bude prezentovat guvernér, očekáváme holubičí.