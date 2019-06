Miller (Zurich Ins.): USA by v roce 2020 mohla projít mělkou recesí

Hlavní stratég Zurich Insurance Guy Miller míní, že americká ekonomika by v příštím roce mohla projít mělkou recesí. A to i přes stále pravděpodobnější zásah amerického Fedu do sazeb.Podle Millera se ekonomické podmínky v USA s největší pravděpodobností zhorší a bude to především výsledkem obecného respektive globálního zpomalování. Zhoršení ekonomiky v USA by se mělo odrazit také do firemních zisků a ziskových marží obecně.Podle Millera Fed leto do konce roku sníží jednou dolarové sazby.