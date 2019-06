Roste počet dlouhodobých fixací u hypoték. Jsou výhodnější pro klienty i pro banky

Nový úrok a fixace. To jsou letos jedny z nejskloňovanějších pojmů na hypotečním trhu. Přestože banky do konce dubna evidovaly jen 22 tisíc žá

I když počet žádost í o nov é hypotéky oproti loňsku klesl zhruba o 10 tisíc, na trhu s refinancováním je živo. Končí totiž fixace 147 tis íc hypoték. A podle odhadů odborníků to ke změně poskytovatele využije přibližně 18 tisí c lid í.

Zbytek se buď domluví na změně fixace se stávající bankou, nebo půjčku předčasně splatí.

Právě konec fixace je u hypoték zásadní . Lidem d ává možnost vyjednat nové podmínky. A nastavit novou dobu fixace nebo získat výhodnější úrokovou sazbu.

V posledních letech se přitom trendy v dé lce fixace v ýrazně změnily. Stále oblíbenější jsou ty dlouhodobé, tedy na sedm, osm nebo deset let. U některých poskytovatelů tvoří dokonce většinu hypoték .

Tato situace bank ám vyhovuje. Zejména kvůli tomu, že hodnota peněz v č ase kles á. Díky tomu je získání prostředků na dlouhodobé hypotéky pro poskytovatele výhodnější než u krátkodobých úvěrů.

Navíc jim dlouhodobé fixace slibují vyšší marži. V současnosti banky za zajištění tříletých zdrojů pro hypotéky zaplatí úrok dvě procenta, zatímco u desetiletých zdrojů je sazba o dvě desetiny procentního bodu menší.

Neprodělají na tom ale ani klienti. Pro ně to znamená, že se snižují rozdíly mezi úroky hypoték s krátkou či střední fixac í a těmi, které nabízejí fixaci na osm a ví c let. Lid é toho stále častěji využívají a sahají po del ší ch fixac ích.

Určitou roli v tom může hrát také zdražování nemovitosti a loňské zvyšování úrokových sazeb u hypoték. Dlouhodobá fixace toti ž dává klientům jistotu, že se v nejbližších letech nemusí bát zdražení hypotéky.

Rychlejší splacen í a flexibilita vs. jistota

Neznamená to ale, že sáhnout po dlouhodobější fixaci se v ždy vyplatí. Záleží na tom, jaké máte s hypotékou plány. <br> Pokud například víte, že v příštích letech budete mít dost peněz na její splacen í, je lepší sáhnout po krátkodobější fixaci. St ále nabízí nižší úrok než dlouhodobě fixované hypotéky a předčasné splacen í bude výrazně jednodušší. <br> Právě ke konci fixace je totiž předčasné splacen í hypotéky nejvýhodnější. V tu dobu můžete celou půjčku splatit bez jakýchkoliv dodatečných poplatků. <br> Navíc v tomto období můžete upravit i další podmínky hypotéky , například výši splátek. Pokud tedy víte, že dostanete brzy přidáno, můžete si tak nastavit vyšší měsíční splátku hypotéky, která pro vás bude akceptovatelná. Tím pádem si zkrátíte splatnost hypotéky a přeplatíte méně na úrocích. <br> A do t řetice po ní sáhněte, pokud sledujete hypoteční trh a čekáte pokles úrokových sazeb. Pokud úroky skutečně klesnou, můžete po skončení fixace ni žší sazby využít.



Když naopak kalkulujete se zdražením hypoték, využijte del ší fixaci. D íky ní máte úrokovou sazbu pevně nastavenou třeba na patnáct let. A pokud příštích pět nebo deset let úroky na trhu porostou, vás se to nijak nedotkne.



Získáte tak jistotu a máte na dlouhou dobu jasně danou výši splátek. Za to ale zaplatíte vyšším úrokem než u hypoték s kratší fixac í.

Ať už zvolíte krátkodobou nebo dlouhodobou fixaci, po její m uplynut í byste neměli zapomenout na refinancování. Vaše banka vá m sice p řed koncem fixace nabídne novou úrokovou sazbu, pokud ale chcete opravdu výhodný úrok, měli byste její nabídku porovnat s dalšími poskytovateli. <br> Pomůže vám s tím například on-line hypoteční kalkulačka . Zadá te do n í potřebné údaje a kalkulačka porovná odpovídající nabídky všech bank na trhu. <br> S refinancováním přitom nemusíte čekat až na konec fixace u své současné hypotéky. O nabídky můžete požá dat u ž několik měsíců i let předtím. Díky tomu si vč as ud ěláte představu o aktuálních možnostech a snadno si vyberete tu nejvýhodnější.

Refinancování? Většinu věcí zařídí banka

Samotné refinancování je jednoduché. V podstatě to funguje tak, že nová banka za vás splatí současnou hypotéku a připraví vám novou. S novým úrokem a novou fixací. <br> Na rozdíl od žádosti o novou hypotéku ale nemusíte u některý ch bank sh ánět doklady k odhadu nemovitosti. Je však určitě zapotřebí doložit potvrzení o příjmu, původní úvěrovou smlouvu, kterou budete refinancovat a požá dat st ávající banku o vyčíslení zůstatku hypotéky k datu fixace. <br> Následně podep íšete smlouvu s novým poskytovatelem a vložíte na katastr zástavní smlouvu této banky. Zároveň bývalého poskytovatele požádáte o potvrzení, že jeho zástavní právo na nemovitost zaniklo. Potvrzení pak předáte katastrálnímu úřadu a zaplatíte správní poplatek.