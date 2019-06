Rozbřesk: ČNB ve vyčkávacím módu, Trump na poslední chvíli odvolal útok na Írán

Už jen necelý týden zbývá do letošního čtvrtého zasedání bankovní rady ČNB. Sice se od něj tentokrát nic nečeká, ale přesto může naznačit, jak moc se – po vzoru nejvýznamnějších centrálních bank – šíří holubičí nálada v místní centrální bance. Ještě než odstartoval týden mlčení se někteří bankéři vyjadřovali poměrně jasně ve směru ponechání sazeb beze změny, nicméně zazněl i hlas o dalším možném zvýšení sazeb.

Asi nejvýznamnějším sdělením byla relativizace aktuálního – od prognózy často odchýleného – kurzu koruny, který ještě v nedávných dobách rozhodování centrální banky výrazně ovlivňoval. Červnové zasedání proto bude vlastně takovým průzkumem nálad panujících v bankovní radě. Další krok k tzv. normalizaci sazeb se s největší pravděpodobností letos už neodehraje, nicméně k dobru je třeba připsat, že se ČNB podařilo alespoň se v době konjunktury přiblížit se na dohled k neutrálním úrovním sazeb, zatímco třeba ECB zřejmě začne řešit, jak ještě více uvolnit už tak super uvolněnou měnovou politiku.



Bankovní rada sice tentokrát nebude dumat nad novou prognózou, která by mohla zohlednit ochlazení v zemích eurozóny, nicméně je pravděpodobné, že alespoň ve svém komuniké zvýrazní číhající zahraniční rizika a nejistoty. Výsledky české ekonomiky sice stále ještě kontrastují s vývojem na západ od našich hranic zejména díky silné domácí poptávce, nicméně dlouhodobá nejistota nakonec může i tento trend zvrátit. Tím spíše je na místě opatrnost v dalším přitvrzování měnové politiky i případných regulací. A vlastně i při samotném hodnocení současné a očekávané situace. Sice už nějaký čas prosakují nepříznivé zprávy z některých průmyslových oborů, nicméně celkové výsledky průmyslu – jako největšího tuzemského odvětví – včetně nových zakázek drama na obzoru neindikují. Na změnu celkové nálady v ekonomice to však časem stačit může. Nakonec není to ani šest let, kdy si zkušeností opatrného utrácení a škrtání investic místní ekonomika naposledy prošla. ČNB si nicméně může dovolit komfort opatrného vyčkávání a stejně tak může ignorovat dramatická očekávání finančních trhů, které už nyní kalkulují s dvojím snížením sazeb na horizontu jednoho roku.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna během včerejška podobně jako další měny v regionu mírně posilovala a posunula se zpět pod hranici 25,60 EUR/CZK. Diskuse o dalším uvolnění již tak uvolněné měnové politiky ECB by koruně mohly pomoci připsat si v následujících týdnech další drobné zisky, nicméně otázkou je, jak se k novému nastavení v zahraničí postaví příští týden samotná ČNB. Nepředpokládáme však, že by chtěla avizovat obrat ve své vlastní politice, a tak by úrokový diferenciál mohl koruně na chvíli začít opět pomáhat.

Jak už nyní vidět na dluhopisovém trhu, atraktivita korunových aktiv narůstá. Výnos desetiletého státního bondu se dostal k hranici 1,40 a je tak nejníže od podzimu 2017.



Zahraniční forex

Harašení zbraněmi mezi Íránem a USA prozatím eurodolarový trh nijak neovlivňuje, neb navrch mají aktuálně centrální banky. Trh stále ještě vstřebává holubičí vyznění posledního zasedání Fedu.

Specificky pro euro pak mohou být velmi důležité dnes dopoledne zveřejněné podnikatelské nálady za eurozónu (PMI) za měsíc červen. Letos speciálně v Německu setrvávají PMI na velmi pesimistických hodnotách, což euru velmi ubližuje.

Dodejme, že výsledek PMI by mohl ovlivnit i kurz švýcarského franku, který proti euru rovněž viditelně zpevňuje. Měnový pár EUR/CHF se přitom včera viditelně přiblížil hranici 1,10.



Ropa

Cena ropy Brent včera vyskočila o více než 4 % až nad 64 USD/barel po dalším vyhrocení konfliktu mezi USA a Íránem. V centru pozornosti stojí tentokrát sestřelení amerického dronu Íránem, které Donald Trump na twitteru komentoval jako “obrovskou chybu”, jež zjevně nenechá bez odezvy.

Dle NY Times včera večer americký prezident dokonce schválil raketový útok na íránské vojenské cíle (pozemní radary a raketové základny), jenž byl ale na poslední chvíli odvolán. Důvody, proč k tomu došlo, nejsou známy, nicméně je zřejmé, že situace na Blízkém východě je více než napjatá. Z pohledu cen ropy představuje nyní případný ozbrojený konflikt mezi USA a Íránem nejvážnější riziko pro jejich výraznější růst.





Akcie

Americké akciové trhy se nadále vezou na pozitivní vlně. Jednotlivé indexy krátce po otevření trhů v zámoří překreslily svá historická maxima. Z počátku se sice nechaly zbrzdit kvůli nové hrozbě Donalda Trumpa směrem k Iránu, následně se však obrátily opět k růstu, který udržely až do konce obchodování. Dow Jones +0,94 %; S&P 500 +0,95 %; Nasdaq Comp. +0,8%

Zvyšující se tlak USA na svého blízkovýchodního soka nadále žene vzhůru ceny ropy, a tak nejvýkonnějším sektorem byl během čtvrtečního obchodování právě sektor energií, ve kterém jsou ropné společnosti zastoupeny. Jako příklad můžeme uvést společnosti Marathon Petroleum (+4,7%), nebo Halliburton (+4,9%).