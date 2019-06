Hodnotová investiční past na druhou

Minulý týden jsme se tu věnovali růstovým a hodnotovým titulům včetně „návrhu“, že toto rozdělení je vlastně do značné míry umělé. U obou skupin totiž hledá investor podhodnocené akcie (tj. hodnotu). Jde jen o to, v jaké skupině se cítí svými znalostmi, popřípadě intuicí komfortněji. Před nedávnem jsem se tu také vracel k bublince na vysokorůstových konopných akciích. Nyní můžeme na stránkách Fool.com narazit na článek tvrdící, že i v tomto navýsost růstovém segmentu lze najít „hodnotové“ tituly. Je to tedy téma spojující mé předchozí dvě úvahy a zároveň tvrdící něco, čemu lze alespoň na první poslech těžko uvěřit. Podívejme se na něj.



Hodnotové konopné akcie jsou obecně protimluvem, protože jde o odvětví, které stojí a padá s příběhem o mohutném budoucím růstu – příběhem o velkých trzích, uplatnění CBD a THC v mnoha nových oblastech a tak dále. Firmy z odvětví se také nyní vyznačují tím, že těžce prodělávají, někdy už na úrovni provozního toku hotovosti. Není divu – musí hodně investovat. Jde jen o to, že tradičně vnímaná „hodnotová“ investice se netočí kolem růstu, ale naopak kolem pádu. A pokud daná „hodnotová“ firma prodělává, tak to většinou není kvůli investicím do budoucnosti, ale aktuálním problémům a spíše snaze zůstat nad hladinou. Právě proto mě zaujala ona údajná kombinace „konopí + hodnota“.





Ve zmíněném článku mají tři tipy na takovou kombinaci: společnosti Charlotte's Web, Planet 13 a Trulieve Cannabis. O té poslední by to mělo platit nejvíce - jde o prý o „největší akciový diskont v celém odvětví“. Firma se zaměřuje na trh na Floridě, kde má 28 z celkového počtu 30 obchodů. Tato strategie by podle článku na Fool.com měla firmě zajišťovat „centralizaci a schopnost udržet si vedoucí pozici na floridském trhu, který by mohl dosáhnout hodnoty miliard dolarů“. Expanze by pak měla probíhat v Massachusetts, Connecticutu a Kalifornii.Letošní tržby firmy by měly dosáhnout 220 – 240 milionů dolarů , v roce 2020 by to mělo podle managementu být 400 milionů dolarů . Historická čísla ukazuje následující tabulka a je zřejmé, že tu skutečně hovoříme o prudkém očekávaném růstu. A pokud jsem to dobře pochopil, celá teze o „hodnotě“ stojí na PE poměru založeném na očekávaných ziscích – dosahuje totiž hodnoty pouhých 11,7. Což je i výrazně pod PE celého trhu. Z tabulky vidíme, že firma roste, je zisková a dokonce generuje pozitivní provozní tok hotovosti. Ale kvůli vysokým investicím celkově stále prodělává – na volném toku hotovosti (to, co zbude po investicích) je za posledních 12 měsíců asi 23 milionů dolarů v záporu:Zdroj: MorningstarPodívejme se nyní trochu na valuaci, nad rámec jednoduchého PE. Kapitalizace této konopné minifirmy dosahuje 1,14 miliardy dolarů . Dejme tomu, že by se její beta (ukazatel systematického rizika) pohybovala jen kolem jedné ( akcie by byla stejně riziková jako trh). Požadovaná návratnost by dosahovala asi 8 %. Kapitalizaci by pak ospravedlnil například následující scénář vývoje volného toku hotovosti: Firma by nyní vydělala 20 milionů dolarů , tato částka by do deseti let vzrostla na více než 70 milionů dolarů a pak by rostla do nekonečna o 5 %: akcie mívají ale většinou betu mnohem vyšší a malá Trulieve Cannabis asi nebude výjimkou, spíše naopak. Takže pokud by beta dosahovala hodnoty 2 (což tu stále není moc), požadovaná návratnost by se zvedla na více než 13 %. U takového typu akcie firmy vypadá takové číslo rozumněji. A na ospravedlnění kapitalizace už by byl potřeba například následující scénář tvorby hotovosti:

Do deseti let už by v takové situaci firma musela generovat více než čtvrt miliardy dolarů pro své akcionáře (kladu zde velmi optimistické rovnítko mezi volný tok hotovosti a volný tok hotovosti na vlastní jmění). A to počítáme s tím, že firma již nyní začne generovat pozitivní tok hotovosti (20 milionů dolarů). V praxi tomu tak asi nebude a o to by muselo být budoucí cash flow vyšší.



Z mého pohledu tu tedy o žádnou hodnotovou akcii nejde. Jedná se o klasickou růstovou sázku, kde hodnota jako taková stojí a padá s očekáváním velmi prudkého zvyšování tržeb a hlavně schopnosti generovat hotovost. PE je v podobných případech velmi matoucí, protože firma může být zisková, ale zisky jsou účetní položkou, z které fakticky nemůžeme akcionářům vyplatit ani dolar. Ten lze vyplácet jen a pouze z toku hotovosti.



Možná, že firma dokáže pokořit implicitně nastavenou laťku zobrazenou v grafech a jak jsem tu psal nedávno, obecně konopným firmám fandím. Ale namísto hodnotové investice bych tu hovořil spíše o kandidátu na hodnotovou past na druhou: Z hlediska klasického dělení jde totiž o „růst“, PE je zde irelevantní. A na to, aby v tomto růstu byla skrytá hodnota, by se musel naplnit hodně optimistický scénář. Například s 10 % maržemi volného toku hotovosti by musela do deseti let generovat tržby ve výši 2,5 miliard dolarů (aby na volném toku hotovosti vytvářela onu v grafu vyznačenou čtvrt miliardu).