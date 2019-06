Trump si našel svůj nový terč

Neukojená chuť prezidenta Donalda Trumpa po nových „nepřátelích" našla svůj nový cíl. Po obchodní válce s Čínou, Evropskou unií, zpravodajskými médii a přistěhovalci, se stal terčem jeho nenávisti devizový trh, tedy forex. Výsledkem tohoto souboje může být slabší dolar a výnosy amerických dluhopisů posouvající se směrem k nule.

Na finančních trzích obchoduji již více než 30 let, ale nikdy v životě jsem neviděl zahraničního lídra, ani žádného předchozího amerického prezidenta, který by komentoval kroky centrální banky jiného státu. Až do tohoto týdne. Donald Trump kritizoval ECB za to, že se snaží získat slabším eurem neoprávněnou výhodu vůči dolaru.

Americký prezident obrátil svou pozornost na Evropskou centrální banku, která přitom může být pro Fed vzorem v oblasti snižování sazeb. Fed totiž postupuje při určování sazeb nesprávně, protože se rozhoduje podle inflace ve čtvrtém čtvrtletí. Skutečná čísla růstu HDP tak mohou být pro Fed velkým překvapením.

Já osobně jsem zastáncem silného dolaru, protože si myslím, že likvidita v dolarech je, zejména pro subjekty mimo USA, omezená. Nicméně je jasné, že v probíhající obchodní válce je slabší dolar, který by podpořil americký export, potřebný. Slabý dolar, by kromě USA podpořil i rozvojové trhy a globální ekonomický růst.

Trumpovy komentáře mě proto stále více utvrzují v názoru, že jeho administrativa bude i nadále tlačit na oslabení dolaru. Ať už prostřednictvím verbální intervence nebo nátlaku na Fed, aby snížil úrokové sazby na jedno procento, nebo dokonce na nulu.

Poslední týdny nám dokazují, že Fed je teoreticky připraven snížit sazby na nulu. Předvolební maraton v USA odstartoval Donald Trump slibem, že se setká s čínským prezidentem. Tím okamžitě nastartoval akciové trhy a udělal z dolaru novou zbraň, kterou má ve svých rukou.

O autorovi:

Steen Jakobsen byl v březnu 2011 jmenován do funkce hlavního ekonoma Saxo Bank, kam se vrátil po dvouleté přestávce. Během této doby pracoval jako investiční ředitel ve společnosti Limus Capital Partners. Před svým odchodem na počátku roku 2009 působil v Saxo Bank téměř devět let jako investiční ředitel. Má více než 20 let praxe v oblasti proprietary trading (obchodování na vlastní účet) a alternativního investování. Po absolvování Kodaňské univerzity v roce 1989, kde vystudoval ekonomii, začínal kariéru v kodaňské pobočce Citibank, a poté se stal ředitelem a vedoucím prodeje v Hafnia Merchant Bank. V roce 1992 se stal viceprezidentem londýnské pobočky Chase Manhattan Proprietary Trading Group. V letech 1995-97 pracoval jako obchodník na vlastní účet pro Swiss Bank Corp., v Londýně. V roce 1997 se stal světovým ředitelem obchodování, měnových kurzů a opcí ve firmě Christiania (nyní Nordea) v New Yorku. V roce 1999 se stal generálním ředitelem UBS Global Proprietary Trading Group.