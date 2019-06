Okénko trhu: Philadelphia Fed index trhy docela polekal

Včerejší ostře sledované zasedání americké centrální banky Fed pootevřelo dveře k možnému brzkému uvolnění měnové politiky. Ačkoliv americká ekonomika nadále vykazuje dobré výsledky, její inflace poněkud zaostává za cílem, což by mohlo zavdat důvod ke snížení úrokových sazeb. Kromě toho se Fed musí vypořádat s kroky prezidenta USA D. Trumpa, který kromě vytrvalé kritiky centrální banky za její údajně příliš restriktivní přístup pokračuje v konfrontační obchodní politice na mezinárodním poli a to jak ve vztahu k Číně, tak i EU. Tyto rozepře jsou zdrojem významné nejistoty ohledně budoucího ekonomického vývoje, což Fed reflektoval deklarovanou připraveností v případě potřeby zasáhnout a snížit základní sazbu již na červencovém zasedání. Trhy na holubičí posun v rétorice Fedu reagovaly tlakem na dolar, který od té doby oslabuje a stihl za necelý den vůči euru odepsat asi 0,75 %.



Další vodou na mlýn pro holubice v americkém Fedu by mohla být dnešní data indikátoru podnikatelského sentimentu Philadelphia Fed index. U něj se sice očekával pokles, nicméně výsledek byl podstatně horší – propad o více než 16 bodů až na úroveň 0,3. I američtí podnikatelé tak zřejmě vnímají globální vývoj jako ne zcela ideální.



Na stole jich totiž bude hned několik a členské státy, které se v náhledech na jejich ideální rozdělení významně rozcházejí, tak čeká složitá cesta k nalezení kompromisu. Kromě nejsledovanějších úřadů předsedy Evropské komise a prezidenta ECB je nutné najít shodu například i na předsedovi samotné Evropské rady či evropském „ministru zahraničí“. Komplikovanost situace glosoval po příjezdu na summit irský předseda vlády, podle kterého by i volba papeže byla snadnější záležitostí.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.